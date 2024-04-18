古城西安春意正浓。4月16日，以“互联互通 共同繁荣”为主题的世界互联网大会数字丝路发展论坛在这里拉开帷幕，来自全球近50个国家的800余名嘉宾相聚一堂，共话以数字技术赋能共建“一带一路”高质量发展。

在16日举办的主论坛上，与会中外嘉宾围绕“数字互联 共建丝路”“丝路电商国际合作”“数字乡村与可持续发展”三个议题展开广泛交流与讨论，推动各方共建“数字丝绸之路”，为国际经济合作打造新平台。

站在古丝绸之路起点的西安，从驼铃悠悠到数字互联信息互通，绵延千年的丝绸之路正被赋予新生命和新价值。

与会嘉宾认为，在多年的发展实践中，共建“一带一路”合作不断深化，数字基础设施持续夯实，丝路电商蓬勃发展，数字经济合作不断加快，数字惠民交往务实推进，“数字丝绸之路”建设成果显著。

联合国副秘书长李军华认为，作为“一带一路”倡议的重要组成部分，过去10年，“数字丝绸之路”在提升数字互联互通和社区能力建设、弥合数字鸿沟、促进可持续发展等方面发挥了重要作用。

随着数字技术的发展，“丝路电商”已成为共建“一带一路”的金名片，开拓出国际经贸合作的新空间。

中国国际贸易促进委员会副会长李庆霜说，中国大力推动建设“数字丝绸之路”，积极拓展和深化国际合作，目前中国跨境电商主体已超过10万家，跨境电商产业园超过690个，跨境电商销售网络覆盖全球220多个国家和地区。截至2023年10月，我国已同30个国家签署电子商务合作备忘录并建立双边电子商务合作机制，“丝路电商”表现出强大韧性和强劲活力。

本次论坛首次举办数字丝路跨境电商研修班，吸引了27个国家和地区的学员，世界互联网大会跨境电商工作组还发布了跨境电商实践案例集，为跨境电商行业创新发展、品牌出海提供实践经验，共享数字时代跨境电商发展成果。

“数字丝绸之路”为共建国家经济发展和产业数字化转型带来机遇，与会嘉宾对其“美美与共”的前景充满信心。

津巴布韦信息通信技术及邮政快递服务部副部长丁古穆兹·菩提说，“数字丝绸之路”为津巴布韦弥合分歧、促进跨境合作和推动可持续发展提供了前所未有的机遇。

“‘数字丝绸之路’将为所有参与国开启新的进步和繁荣之路。”格鲁吉亚发展基金会首席执行官兼董事会主席贝西克·布贾尼什维利说，格鲁吉亚将用好战略位置，积极投资基础设施建设，推动“数字丝绸之路”取得更大成功。

（新华社西安4月17日电 记者李浩、孙正好、王佳琳）

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