人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中外嘉宾共话数字技术赋能“一带一路”

2024年04月18日09:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　古城西安春意正浓。4月16日，以“互联互通 共同繁荣”为主题的世界互联网大会数字丝路发展论坛在这里拉开帷幕，来自全球近50个国家的800余名嘉宾相聚一堂，共话以数字技术赋能共建“一带一路”高质量发展。

　　在16日举办的主论坛上，与会中外嘉宾围绕“数字互联 共建丝路”“丝路电商国际合作”“数字乡村与可持续发展”三个议题展开广泛交流与讨论，推动各方共建“数字丝绸之路”，为国际经济合作打造新平台。

　　站在古丝绸之路起点的西安，从驼铃悠悠到数字互联信息互通，绵延千年的丝绸之路正被赋予新生命和新价值。

　　与会嘉宾认为，在多年的发展实践中，共建“一带一路”合作不断深化，数字基础设施持续夯实，丝路电商蓬勃发展，数字经济合作不断加快，数字惠民交往务实推进，“数字丝绸之路”建设成果显著。

　　联合国副秘书长李军华认为，作为“一带一路”倡议的重要组成部分，过去10年，“数字丝绸之路”在提升数字互联互通和社区能力建设、弥合数字鸿沟、促进可持续发展等方面发挥了重要作用。

　　随着数字技术的发展，“丝路电商”已成为共建“一带一路”的金名片，开拓出国际经贸合作的新空间。

　　中国国际贸易促进委员会副会长李庆霜说，中国大力推动建设“数字丝绸之路”，积极拓展和深化国际合作，目前中国跨境电商主体已超过10万家，跨境电商产业园超过690个，跨境电商销售网络覆盖全球220多个国家和地区。截至2023年10月，我国已同30个国家签署电子商务合作备忘录并建立双边电子商务合作机制，“丝路电商”表现出强大韧性和强劲活力。

　　本次论坛首次举办数字丝路跨境电商研修班，吸引了27个国家和地区的学员，世界互联网大会跨境电商工作组还发布了跨境电商实践案例集，为跨境电商行业创新发展、品牌出海提供实践经验，共享数字时代跨境电商发展成果。

　　“数字丝绸之路”为共建国家经济发展和产业数字化转型带来机遇，与会嘉宾对其“美美与共”的前景充满信心。

　　津巴布韦信息通信技术及邮政快递服务部副部长丁古穆兹·菩提说，“数字丝绸之路”为津巴布韦弥合分歧、促进跨境合作和推动可持续发展提供了前所未有的机遇。

　　“‘数字丝绸之路’将为所有参与国开启新的进步和繁荣之路。”格鲁吉亚发展基金会首席执行官兼董事会主席贝西克·布贾尼什维利说，格鲁吉亚将用好战略位置，积极投资基础设施建设，推动“数字丝绸之路”取得更大成功。

　　（新华社西安4月17日电  记者李浩、孙正好、王佳琳）

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部