新华社巴黎4月16日电 （记者张百慧）当地时间15日，为期5天的2024年联合国中文日庆祝活动在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部拉开帷幕。

本次活动以“中文：架起文明互鉴桥梁”为主题，由中国联合国教科文组织全国委员会、中国常驻联合国教科文组织代表团、中外语言交流合作中心、联合国教科文组织协会等联合举办。活动开幕当天，联合国教科文组织的部分国家常驻代表、联合国教科文组织官员及其子女，以及一些喜爱中国文化、正在学习中文的法国学生受邀前来。

据活动主办方介绍，今年是第三次在联合国教科文组织总部庆祝联合国中文日。活动现场展出了大量带有鲜明中国元素的中文及法文儿童绘本，内容涉及中国神话、民俗、民间故事以及由当代艺术家创作的儿童文学。此外，现场还设有中文启蒙、书法入门、传统剪纸、功夫体验等工作坊。

联合国教科文组织副总干事曲星在活动现场表示，语言是文化的载体，联合国教科文组织提倡语言文化的多元化、多样性。如今，在法国学习中文的年轻人越来越多，这与中国的高速发展分不开。很多法国家长已经看到中国市场未来可以给孩子们提供的发展机遇。

在现场参加活动的法国17岁青少年莱昂对记者表示，出于对中国历史和文化的兴趣，他大约两年前开始学习中文。本次活动现场提供的书籍展现了中国文化美好的一面。

中文是联合国六种官方语言之一，也是世界上使用人数最多的语言之一。2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为联合国中文日，围绕其举办的庆祝活动成为联合国及世界各国民众学习中文、了解中国的重要窗口。

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