新华社北京4月17日电 （记者曹嘉玥）就近期美国、欧盟等方面称中国制造的电动汽车和太阳能电池板存在所谓“产能过剩”问题，外交部发言人林剑17日在例行记者会上表示，所谓“中国产能过剩冲击世界市场”是伪命题，希望有关国家秉持开放心态，坚持公平竞争。

林剑表示，中方多次强调，对产能问题，应秉持市场经济原则看待，在经济全球化背景下、在全球分工和国际市场当中加以分析。“中国的新能源产业优势是靠真本事获得的，是通过充分的市场竞争塑造的，而不是靠政府补贴形成的。中国新能源产业持续提供的优质产能，将对全球绿色发展作出重要贡献。”

他说，所谓“中国产能过剩冲击世界市场”是伪命题，以“产能过剩”为由采取贸易保护措施，不会让自己变得更好，只会破坏产供链稳定畅通，拖累全球经济绿色转型和新兴产业发展。

“中国始终对产业合作秉持开放态度，希望有关国家秉持开放心态，坚持公平竞争，打造国际化、市场化、法治化的经贸合作环境，与中国一道，实现互利共赢，推动经济全球化向更加普惠包容的方向发展。”林剑说。

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