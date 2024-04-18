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第37届非盟峰会聚焦地区安全与发展

2024年04月18日09:37 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴2月17日电（记者周楚昀　刘方强）非洲联盟（非盟）第37届首脑会议17日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部开幕。此次峰会的核心议题聚焦地区安全局势、非洲大陆发展、非盟改革、提升非洲影响力等。

　　这是2月17日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的非盟峰会现场。新华社记者 李亚辉 摄

　　非盟委员会主席法基在开幕式上对非洲一体化、非洲大陆自由贸易区和机构改革取得的进展表示肯定，呼吁采取更积极的经济恢复措施。他说，非洲仍面临安全局势不稳定、气候变化、经济治理缺陷、贫困以及社会不平等等重大挑战。他同时指出，非洲国家在气候、全球治理改革、非洲维和特派团经费筹措等问题上取得了更多共识。

　　2月17日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，非盟委员会主席法基在开幕式上发言。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

　　非盟轮值主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼在开幕式上表示，2023年对非洲来说是决定性的一年，非洲的声音在国际舞台上越发凸显。他强调，加入二十国集团是非洲实现发展目标的一大进步，非盟成为全球经济治理的参与者，这为非洲带来光明前景。

　　2月17日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，非盟轮值主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼在开幕式上发言。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

　　埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里在开幕式上说，非洲的崛起对世界至关重要，非洲大陆需要加强基础设施建设、确保粮食安全、创造就业岗位。他呼吁世界主要金融机构为非洲发展提供机会。

　　2月17日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里在开幕式上发言。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

　　本届峰会持续两天，主题是“培养适应21世纪的非洲人：在非洲建立富有韧性的教育体系，让更多人获得包容、长期、优质且符合实际的学习机会”。

(责编：刘洁妍、崔越)

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