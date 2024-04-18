新华社加沙2月17日电 热点问答｜以色列高调威胁地面进攻拉法有何考量

新华社记者柳伟建 吕迎旭

2月12日，人们在加沙地带南部城市拉法查看建筑残骸。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

连日来，以色列连续袭击加沙地带南部城市拉法及周边地区。继12日军事行动造成上百人死亡后，以军16日又对拉法实施空袭，造成至少11人死亡。以色列针对拉法的军事行动引发国际社会广泛担忧。与此同时，以色列在北部与黎巴嫩真主党的冲突也在加剧。

在国际舆论和地区军事压力下，以色列仍高调宣称将对拉法发动地面进攻。对以色列来说，攻打拉法要实现什么目标？其背后有哪些考量？

拉法为何重要

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，目前战火“烧”至最南端的城市拉法。以总理内塔尼亚胡反复强调，以军终将对拉法展开地面进攻。以国防部长加兰特16日说，以色列正对地面进攻拉法“制定详细计划”。

以色列总理办公室此前已表示，不歼灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在拉法驻扎的4个营，就不可能实现清除哈马斯的目标。此外，有分析认为，以色列意图“决战”拉法，其重要原因是想夺回费城走廊。

费城走廊是指在加沙地带与埃及边界延绵14公里的狭长地带。根据1979年埃及和以色列签订的和平协议，这一地带被定为由以军控制和巡逻的缓冲区。2007年，哈马斯获得加沙地带控制权，进而控制费城走廊。

2月13日，在加沙地带南部城市拉法，遭以色列军队袭击影响的人们逃离家园。新华社发（亚西尔·库迪摄）

内塔尼亚胡曾多次表示，以色列必须控制费城走廊，以确保加沙地带在战后保持非军事化。以色列国家安全研究所高级研究员科比·迈克尔说，以方认为费城走廊是哈马斯走私武器的通道，“不进攻拉法，战争不可能结束”。

提高谈判筹码

本轮巴以冲突爆发之初，以方有200多人被巴勒斯坦武装组织扣押，以色列把解救己方所有被扣押人员确立为重要目标。去年11月开始的临时停火期间，双方已多次互换被扣押人员。目前，大约130名以方被扣押人员仍在加沙地带，其中四分之一据称已经死亡。

就在以军12日对拉法实施打击后，埃及、卡塔尔、美国和以色列代表13日在开罗就促成停火等事宜再次开始谈判。以方消息称，谈判并未取得进展。内塔尼亚胡说，“强大的军事压力和强硬的谈判”将是确保被扣押人员安全获释的重要前提。

据以色列媒体报道，内塔尼亚胡指示谈判代表团在哈马斯态度软化前不要回到谈判桌前。但有以方被扣押人员家属批评说，拒绝谈判相当于给被扣押人员“判了死刑”。不少以色列民众呼吁内塔尼亚胡政府将争取被扣押人员获释列为首要议题，而不是把主要精力放在军事进攻上。

然而有分析人士指出，以色列威胁地面进攻拉法，一大目的就是在同哈马斯围绕交换被扣人员的交涉上占据主动。以方在军事上保持高压的同时，也在谈判中展现强硬姿态。

多方因素掣肘

为躲避以色列军事行动，大量加沙民众逃到拉法避难，这里几乎成为加沙人最后的避难地。拉法此前只有30万居民，如今有上百万人在此避难，大多住在简易帐篷里。

正因如此，以军对拉法的军事行动引发国际社会广泛担忧。除地区国家外，欧盟和欧洲多国也明确表示反对。美国方面也表示，在制定出计划确保拉法平民获得安全保障和所需支持之前，以方不应推进在拉法的军事行动。

巴勒斯坦分析人士艾曼·拉加布认为，目前制约以军在拉法开展军事行动的最大外部因素，就是该行动对以色列和美国及埃及关系的影响，尤其是埃及先前已警告，将巴勒斯坦人赶到埃及将威胁埃及与以色列之间的和平协议。

这是2月7日在黎巴嫩希亚姆拍摄的以军空袭后的景象。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

除舆论和外交压力外，以色列在北面还面临与黎巴嫩冲突加剧的风险。近日，以色列与黎巴嫩真主党相互袭击对方多处目标。黎真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉13日表示，如果以色列寻求扩大军事冲突，该组织已做好准备。

卡塔尔半岛电视台在其分析文章中指出，以军未来在拉法的军事行动势必会造成大量人员伤亡，因此不排除以军利用其与黎真主党的冲突来转移舆论视线的可能性。（参与记者：郭倩、乔本孝）

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