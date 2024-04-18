新华社上海4月16日电 专访：“中国为德企提供了极具吸引力的投资机会”——访德意志银行集团管理委员会委员慕文泽

新华社记者宿亮 郑开君

“我在中国许多地方都亲身感受到中国经济恢复比国外评论所说的更强劲。”德意志银行集团管理委员会委员、亚太、欧非中东及德国首席执行官慕文泽（外文名：亚历山大·冯·楚尔·米伦）日前接受新华社记者专访时表示，德意志银行集团坚定看好中国经济长期增长前景，将中国视为全球网络布局的重要一环。

这是2023年3月25日在德国柏林拍摄的一家德意志银行网点。新华社记者任鹏飞摄

慕文泽告诉记者，现阶段支撑中国经济增长的大多数结构性驱动因素并没有发生变化，尤其是强大且持续扩张的内需市场始终是支撑中国经济的重要基石。他说，今年春节后中国经济活动回升明显，其态势超出许多人的预期。

德意志银行集团16日发布最新预测，将中国2024年经济增长预期上调至5.2%。

1872年，德意志银行在上海设立德国本土以外的首家海外分行，支持德国企业客户来华发展。慕文泽强调，中国为德国企业提供了丰富且极具吸引力的投资机会，因此成为很多德国企业眼中具有重要战略意义的市场。

慕文泽说，中国在全球供应链生态中发挥着不可替代的重要作用，特别是在一些细分市场的技术方面拥有市场领先地位，在新能源汽车等领域关键零部件一体化产业链优势明显。

这是2022年2月16日，在华晨宝马沈阳铁西工厂车身车间，机器臂在焊接车身。新华社记者杨青摄

另外，慕文泽也观察到，德国企业在华投资方向正在发生变化。过去，德国企业主要在生产制造领域对华投资，在中国为全球生产产品；随着中国作为重要消费市场的战略机遇日益凸显，德国企业将在多个行业持续发力，提升在华生产与分销能力。

近年来，中国在资本市场对外开放方面不断取得新进展，吸引了包括德意志银行在内的金融机构参与其中。慕文泽表示，近期出台的多项资本市场新政，促进了中国资本市场与全球市场互联互通，让德意志银行看到了潜力巨大的业务发展机会。

慕文泽说，德意志银行坚定支持全球贸易和互联互通，认为中国在全球贸易中发挥巨大推动作用。他说，新兴市场间双向贸易和投资流动持续增长的趋势今后还将加速，而中国将在其中发挥关键作用。

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