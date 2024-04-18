中国日报网4月17日电 美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站近日刊登评论文章称，美国政府扬言对中国加征关税与其说是一种经济手段，倒不如说是一种政治工具。最终代价将由美国的进口商和消费者承担。

美国消费者新闻与商业频道网站报道截图

文章称，为争取美国工人的选票，拜登和特朗普都宣称将考虑对中国进口商品加征关税。然而，加征关税可能产生预期外的经济后果，从而最终更多地惩罚了美国进口商和消费者。

根据美国国际贸易委员会的一份报告，美国进口商承担了特朗普执政期间对中国加征——以及在拜登执政期间大部分保留的——关税的几乎全部成本。该报告称：“美国进口商通过采取降低销售商利润率和提高消费者或下游买家价格的组合措施，消化了这些关税的成本。”

文章指出，加征关税或对美国经济产生短期负面影响。高盛公司估计，有效关税税率每提高一个百分点，就将直接使国内生产总值降低0.03%、消费者物价上涨0.1%以及通胀维持一年的上升。

加利福尼亚大学洛杉矶分校安德森管理学院教授邓兆生表示，“这解决不了问题，只是为了争取选民的作秀而已。自特朗普加征关税以来，我们已经看到了后果……许多制造商把增加的成本转嫁到消费者身上。那么问题在于，我们究竟想要实现什么目标？”

《华盛顿邮报》网站报道截图

《华盛顿邮报》网站近日也刊登评论文章指出，美国通胀连续三个月高于预期……在一定程度上是拜“特朗普和拜登两届政府的经济政策”所赐。文章称，特朗普政府提高了对来自中国甚至还有许多美国最亲密盟国的商品的关税。尽管拜登曾批评这些关税，但却在当选后保留了其中的大部分。这迫使消费者以更高价格购买商品和服务。

文章指出，关税实际上是对美国消费者征税。几乎没有人认为关税起到效果，却让美国经济付出了损失金钱和就业岗位的代价。根据美国税务基金会的数据，这些关税使美国经济每年损失近20万个就业岗位和0.25%的国内生产总值，即大约700亿美元的年产值。

编辑：董静

审校：陈丹妮 齐磊

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