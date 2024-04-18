人民网巴黎4月17日电 （记者尚凯元）第七届中国国际进口博览会推介会16日在法国巴黎成功举办。本届进博会法国受邀再次担任主宾国，与会法国政商界人士表示，法国企业将一如既往地利用好进博会平台，促进法中经贸合作。

法国展望与创新基金会主席、法国前总理拉法兰表示，中国是法国重要的贸易伙伴，进博会是构建法中贸易发展的重要桥梁。法中两国虽然是不同的文明，但有着共同的价值观，在开放这个共同点上是共通的。法国企业也非常渴望到中国发展，进博会这一平台在国际贸易交流中起到重要作用，企业可以通过进博会实现双赢的目的。呼吁更多法国公司参加进博会，让两国人民从中实现互惠互利。

法国商务投资署法国馆主任帕斯卡·特里菲表示，中国是法国至关重要的贸易合作伙伴，两国经济高度互补，特别是在农产品等方面贸易往来潜力巨大。法国商务投资署作为进博会组展机构，连续多年组织中小企业参展，成效颇丰，期待更多法国企业通过进博会展现法国企业创新、高质量和可持续发展的产品。

法国畜牧及肉类协会外贸委员会主席毕家和表示，协会一直组织企业参加进博会，而且每年的参展企业越来越多。通过贸易协定书的签订，越来越多的法国高品质、可持续的肉类产品进入中国市场。法国肉类企业都在积极努力，通过进博会让中国消费者能够享用到来自法国农场的优质产品。

欧莱雅集团副首席执行官芭芭拉·拉诺维斯表示，欧莱雅作为进博会的“全勤生”和连续五届参展商联盟主席，一直致力于为将进博会打造成为“创新策源地”作贡献，并借助进博会“全球新品首发地”的平台，不断地为中国市场带来创新产品和美妆科技成果。此外，欧莱雅还致力于与进博会一起扩大开放式创新的国际生态圈。今年将继续加大力度，邀请全球创新企业共享进博机遇。

路威酩轩集团秘书长马克-安东尼·加麦表示，企业之间不光有竞争，更有合作。进博会为各方的交流合作提供桥梁，让大家可以面对面的交流。路威酩轩在中国有很多合作项目，期待在法中和睦和谐的关系中，进一步推动更多合作。

开云全球首席机构事务与可持续发展官玛丽-克莱尔·达芙表示，开云将继续作为会长单位，通过“可持续时尚与生活方式专委会”，与跨领域国际领先消费及生活方式企业合作，推动业界有关可持续发展的讨论。期待通过进博会这个平台，既加强在中国的业务、投资和合作，也助力包括“开云可持续创新先锋奖”获奖企业在内的中国可持续创新者链接国际。

中国驻法国大使卢沙野表示，随着中国中产阶级消费群体不断扩大，消费需求不断提质，中国市场呈现出蓬勃活力，吸引着越来越多的法国商品“走进中国”。法国政府和企业一直都是进博会的常客，第七届进博会法国受邀再次担任主宾国，充分彰显中国对法国企业和产品的重视和认可。希望有更多的法国企业能够利用好进博会平台，抓住机遇，深耕中国，为中国消费者提供更多优质商品，共享中国广阔的消费市场。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第七届进博会各项筹备工作正稳步推进，企业商业展目前签约面积近27万平方米，其中法国企业签约展览面积近2万平方米。每届进博会法国参展企业数量、参展面积、意向成交额等在全球各国中都位居前列。第七届进博会拟以主宾国法国为代表，计划在食品及农产品展区设置“从法国农场到中国餐桌”的集中展示区，向世界各国分享中国新发展带来的新机遇。

推介会由中国驻法国大使馆、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）主办，中国工商银行承办。法中委员会、法国猪业联盟、法国设计协会、法国美术家协会、法国国家乳制品行业协会、法国化妆品协会、路易达孚、保乐力加、赛峰集团等机构和企业代表约200人参会。

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