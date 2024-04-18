2024泰国绿色科技展览会发布会在中国科学院曼谷创新合作中心举行。人民网记者 杨一摄

人民网曼谷4月17日电 （记者杨一）17日，2024泰国绿色科技展览会发布会在中国科学院曼谷创新合作中心举行。本次发布会由泰中科技协会、上海市国际贸易促进委员会和中国科学院曼谷创新合作中心共同举办，以“开启未来之门”为主题，旨在引领业界共同迈向绿色可持续发展的新时代。

泰国枢密院大臣格森·瓦塔纳猜、泰中科技协会秘书长披猜·颂成、上海浦东国际展览有限公司总经理朱磊及来自泰国高等教育与科研创新部、自然资源与环境部等部门的官员出席发布会。

承办单位在发布会上介绍2024泰国绿色科技展览会的布展招展情况。人民网记者 杨一摄

发布会上介绍了本届展会的布展招展情况。2024泰国绿色科技展览会将于10月24日至26日在曼谷国际贸易展览中心101-102号展厅举行。展会将以“推动可持续解决方案：通过绿色技术促进业务发展”为理念，展示最新绿色科技创成果，涵盖能源转型、绿色环保关键技术、低碳出行、绿色建筑、绿色农业装备及技术、生物医药及大健康产业等诸多领域。

此外，展会的参与形式还将包括绿色能源咨询、绿色技术研讨会、技术发展商务洽谈等，希望通过互惠互利、真诚合作的方式，推广先进绿色技术，提升民众生活质量，为子孙后代创造一个美好、可持续的未来。

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