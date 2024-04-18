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“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动启动仪式在巴黎举行

2024年04月18日09:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎4月17日电 （记者于超凡）为庆祝中法建交60周年，由五洲传播中心联合法国美术家协会共同主办的“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动启动仪式，于当地时间4月15日在法国巴黎国立工艺学院公馆举行。

五洲传播中心供图

“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动启动仪式在巴黎举行。五洲传播中心供图

中宣部副部长张建春、法国参议院原副议长、法国国民议会法中友好小组主席让·马里·勒甘(Jean-Marie Le Guen)、法兰西学院美术院通讯院士、法亚文化交流协会会长让·弗朗索瓦·高立昂、中国驻法国公使陈力、法国美术家协会主席雷米·艾融（Remy Aron），《欧洲时报》、中央广播电视总台央视网、法国国家电影中心（CNC）、法国《费加罗》报业集团、法国TV5频道、法国Canal+电视频道、法国国立东方语言文化学院、ISAL时尚学院、巴黎高等服装设计学院、法中设计师协会、法国博瓦尔动物园等中法各界代表和媒体机构100余人出席了启动仪式。

五洲传播中心供图

“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动启动仪式在巴黎举行。五洲传播中心供图

活动现场，张建春副部长向法国国立东方语言文化学院和法国电视五台赠送了《中华之美》系列丛书与《风筝·风筝》创作手记，并宣布“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动正式启动，与雷米·艾融主席共同为活动揭幕。随后，张建春副部长、我驻法大使馆陈力公使、法国博瓦勒动物园代表、《欧洲时报》社社长钟诚共同为中国大熊猫国际形象“阿璞”点睛，启动全球首家“熊猫商店”文创空间进入巴黎。在中外嘉宾的共同见证下，五洲传播中心与法国REAL WORKS影视制作公司、中航影业签署了中法合拍纪录片《东方美学》国际传播项目合作协议。

五洲传播中心供图

“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动启动仪式在巴黎举行。五洲传播中心供图

五洲传播中心副主任杜斌在致辞中表示，为庆祝中法建交60周年，在中法文化旅游年举办之际，五洲传播中心携手法国美术家协会，在今天共同启动“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动，以中国非遗文化和法国高定产业的创新合作为主题，通过影视制作、媒体传播、走读活动、展览展示等多元方式，融汇碰撞出新的文化之美、艺术佳作。

法国美术家协会主席雷米·艾融表示，中法双方长久以来在艺术文化方面保持着紧密的合作，站在60年这一全新的起点上，我们应为两国文化艺术界人士扩展更加广阔、务实的对话交流平台。“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动为法国艺术家、设计师提供了了解中国非遗文化的宝贵渠道，有助于激发两国在文化领域、时尚产业等方面的深入合作。

据主办方介绍，“大美中国世界行·东方云裳”文化之约系列活动将于今年10月在巴黎举办“东方云裳”巴黎绽放之夜时装秀，并在卢浮宫举办“从中国到法兰西——中法传统艺术巴黎秋季交流展”。在2024年底，中法合拍大型纪录片《东方美学》（第一季）将在法举办首映礼，节目以当代中法十位书法、绘画、陶瓷等艺术大师的故事为载体，探索5000年东方美学与法国文化艺术的交流与互鉴。此外，中国大熊猫国际形象“阿璞”（UPanda）代言的“熊猫商店”即将落地巴黎，通过场景化、互动式的文化空间，向海外民众直观展现中国文化，推动精品中国文创产品走进海外民众的日常生活。

(责编：燕勐、张悦)

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