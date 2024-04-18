人民网伦敦4月16日电 （余颖）多彩贵州，热忱欢迎海内外高层次人才的加盟。4月16日下午，贵州省高校代表团一行赴牛津大学访问，并在牛津大学举办黔英高层次人才交流会。

活动现场。人民网 郭锦标摄

贵州省委常委、省委宣传部长、省委教育工委书记卢雍政出席活动并致辞，他详细介绍贵州的经济发展情况及招才引智政策，向各类人才发出招才引智“英雄帖”，贵州将提供施展才能的舞台，和积极有效的政策、真心实意的服务，让他们在贵州能够安心工作、舒心生活、专心发展。他表示，英国是全球各领域优秀人才培养的主要阵地，对与境外高校在人才引进方面的合作充满期待，希望各类人才走进贵州、选择贵州、扎根贵州，把先进理念、前沿技术、创新项目布局带到贵州，与贵州双向奔赴、互利互赢。

英国皇家工程院院士，中国工程院外籍院士，牛津大学高等研究院（苏州）院长崔占峰教授在交流会上表示，欢迎贵州来到牛津大学招才引智，作为牛津大学的中国窗口、中国之家，牛津大学高等研究院（苏州）希望能做一些在牛津做不了的事情，我们做科研要有自己的特点，真正创造价值。我此前也去过贵州大学交流，贵州有独特的资源，希望未来与贵州在科研和人才培养方面加强合作，更好推动科技项目交流对接。

崔占峰教授发言。人民网 郭锦标摄

当天活动上，贵州大学与牛津大学高等研究院签署合作谅解备录，牛津大学将与贵州大学在科研创新和培训交流方面开拓合作。

活动上同时举行了牛津中国学联—贵州大学—金之键国际合作中心、金之键牛津国际合作中心的揭牌和启动。两大合作中心由贵州大学与金之键高科技材料股份有限公司共同推进，旨在吸引更多国际专家和高端人才参与到产业细分领域的发展中来，促进双方在人才科技的合作共赢。

挂牌仪式现场。人民网 郭锦标摄

据贵州省教育厅介绍，此次访问英国成果丰硕，贵州多所高校在教育互惠、联合培养、人才引进、科研合作、学科建设等方面与英国高校开展务实合作，现场签署中英双方合作协议11份，促成中英双向交流200人次，成功引进外籍专家教授4人，并建设外籍人士引进常态化交流平台，进一步助推贵州教育国际化以及海外引智引才工作。此次出访贵州还面向英国发布了20个全额和部分奖学金招生名额，吸引英国学生来贵州留学和进修汉语。

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