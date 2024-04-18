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第七届进博会推介会在津巴布韦举办

2024年04月18日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷4月16日电（记者张保平）由中国国际进口博览局、中国驻津巴布韦大使馆、津巴布韦贸易促进机构等联合主办的第七届进博会暨虹桥论坛推介会16日在津巴布韦首都哈拉雷举行，津巴布韦政府官员和商界代表参会。

　　中国国际进口博览局副局长宋尚哲在推介会上表示，过去六届进博会汇聚了来自津巴布韦和非洲的优质商品，为中津、中非经贸合作蓬勃发展作出了贡献。进博会愿积极协助津巴布韦企业进入中国市场。

　　津巴布韦外交与国际贸易部代理常务秘书鲁菲娜·奇卡瓦在书面致辞中说，这次推介会将有助于促进津中双边贸易，并促进世界各国和地区之间的经贸合作。

　　中国驻津巴布韦大使周鼎说，得益于不断升温的中津双边关系，中津贸易近年来不断增长。数据显示，2023年中国与津巴布韦双边贸易额为31.22亿美元，同比增长29.9%。进博会等平台已成为展示津巴布韦特色产品的重要窗口。

　　据了解，津巴布韦皮革、加工食品、工艺美术、信息通信技术、矿业、能源、旅游等领域的15家企业参加了第六届进博会，今年津巴布韦参展企业预计将超过这一数字。

(责编：徐祥丽、崔越)

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