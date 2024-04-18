人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯多个地区洪灾形势严峻

2024年04月18日08:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科4月17日电（记者刘恺）俄罗斯紧急情况部部长库连科夫17日向俄总统普京汇报说，库尔干州、秋明州等部分俄联邦主体的汛情严峻，紧急情况部门正在紧张开展抗洪救灾工作。

　　根据俄总统网站发布的消息，普京当天与政府成员举行视频会议，商讨应对洪灾等问题。库连科夫说，在此前汛情最严重的奥伦堡州，洪峰已通过奥尔斯克和奥伦堡两市，当地水位正在逐步下降，不过目前仍有超过1.5万栋民房被淹。而在库尔干州，洪水正在涌入库尔干市，预计未来几天最高水位将达到10米，超过历史最高值，当地近1.4万人被提前疏散，包括2000名儿童。

　　库连科夫还汇报说，在秋明州，伊希姆河和托博尔河的水位可能会迅速上升至危险水平。预计超过3.1万人居住的94个定居点的民房将被洪水淹没。秋明州已设立402个临时安置点，总容量超过8.5万人。

　　流经奥伦堡州的乌拉尔河目前正值春汛，河水迅速解冻，水位加速上涨。5日，奥伦堡州奥尔斯克市一大坝决堤，加剧了洪涝灾害。奥伦堡州、库尔干州和秋明州已宣布启动洪灾紧急状态。

(责编：徐祥丽、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部