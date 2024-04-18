新华社莫斯科4月17日电（记者刘恺）俄罗斯紧急情况部部长库连科夫17日向俄总统普京汇报说，库尔干州、秋明州等部分俄联邦主体的汛情严峻，紧急情况部门正在紧张开展抗洪救灾工作。

根据俄总统网站发布的消息，普京当天与政府成员举行视频会议，商讨应对洪灾等问题。库连科夫说，在此前汛情最严重的奥伦堡州，洪峰已通过奥尔斯克和奥伦堡两市，当地水位正在逐步下降，不过目前仍有超过1.5万栋民房被淹。而在库尔干州，洪水正在涌入库尔干市，预计未来几天最高水位将达到10米，超过历史最高值，当地近1.4万人被提前疏散，包括2000名儿童。

库连科夫还汇报说，在秋明州，伊希姆河和托博尔河的水位可能会迅速上升至危险水平。预计超过3.1万人居住的94个定居点的民房将被洪水淹没。秋明州已设立402个临时安置点，总容量超过8.5万人。

流经奥伦堡州的乌拉尔河目前正值春汛，河水迅速解冻，水位加速上涨。5日，奥伦堡州奥尔斯克市一大坝决堤，加剧了洪涝灾害。奥伦堡州、库尔干州和秋明州已宣布启动洪灾紧急状态。

(责编：徐祥丽、崔越)