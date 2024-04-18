新华社联合国4月17日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪17日表示，“让后世免遭战祸”是联合国成立的初心，帮助加沙青年重沐和平曙光是安理会的责任。

傅聪在安理会“青年在应对地中海安全挑战中的作用”公开会上说，环顾地中海地区，加沙冲突是最急迫的挑战。半年多的冲突已造成3.4万多人丧生，无数青年倒在瓦砾之下，或陷入失去亲人的悲痛之中。他们本来可以成为教师、医生和工程师，作社会的栋梁，但无情的战火吞噬了他们的生命，毁灭了他们的家园，浇灭了他们对未来的希望。当务之急是全面落实安理会第2728号决议，立即实现停火。要推动解除对加沙地带的封锁，扩大人道准入，让民众获得基本生存保障。只有当每一位青年得享安全和尊严，地区和平与发展才有希望。

傅聪表示，当今世界很不太平，地中海地区也面临着复杂的安全挑战。部分国家国内矛盾突出，社会持续动荡，非传统安全挑战层出不穷，威胁地区稳定和民众生活。马耳他倡议安理会讨论地中海安全威胁，并特别关注青年的作用，具有积极意义。地中海的难移民问题形势严峻，去年有超过3000人在偷渡时死亡或失踪，其中包括大量青年。中方支持根据安理会授权应对非法移民和人口贩运活动，同时有关行动要遵守国际法准则，保护难移民的人权和基本权利，不能让海难悲剧一再上演。帮助欠发达地区加快发展，让民众安居乐业，可以消除难移民滋生的根源。中方呼吁发达国家加大对发展中国家的支持和援助，帮助他们发展经济，改善民生。

傅聪说，“伊斯兰国”等恐怖组织在北非、萨赫勒、叙利亚等地蛊惑青年从事暴力活动，并跨国流窜作乱，对整个地中海地区稳定构成威胁。国际社会要支持地区国家开展反恐行动，加强边境管控和执法合作，遏制毒品走私、非法武器销售对青年的侵害。联合国要为有关国家前战斗人员解武复员提供更多支持，让受冲突影响的青年重返社会。联合国秘书长古特雷斯多次强调，仅靠安全手段无法铲除恐怖主义。国际社会要重视经济社会可持续发展，打破“因贫生恐”的恶性循环。要重视青年教育和就业，切断极端思想、暴力文化和仇恨言论对青年的渗透。

傅聪说，地中海连接着亚非欧三大洲，孕育了灿烂的多元文明。面对地区纷繁复杂的安全挑战，地区不同文明、不同民族、不同宗教之间相互尊重、交流互鉴、和谐共生，有助于促进理解、消弭分歧、化解冲突。中国领导人提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性、加强国际人文交流合作。中方支持地中海国家加强文明对话，增进民心相通，携手应对共同挑战。鼓励地中海各国青年在此方面走在前列，发挥重要作用。中方也期待这方面的合作和探索能够为在全球范围内促进不同文明对话、破解世界现实难题、推动人类和平发展带来更多有益启迪。

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