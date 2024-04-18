新华社东京4月18日电（记者姜俏梅 郭丹）日本气象厅18日将爱媛县附近海域17日晚发生的地震震级上调至6.6级，日本政府说地震已造成数人受伤。

日本气象厅18日凌晨召开记者会宣布，将此次地震震级由6.4级上调至6.6级，震源深度从50公里更正为39公里。据气象厅公布的信息，位于四国岛的爱媛县和高知县部分地区震感强烈，震度首次达到6弱。气象厅警告说，震区居民今后一周还应防范强震发生。

地震发生后，日本政府在首相官邸危机管理中心设立官邸对策室。日本内阁官房长官林芳正在记者会上宣布，地震导致数人受伤，目前已被送医救治。日本首相岸田文雄18日凌晨表示，已派出直升机了解情况，将尽快做好灾害应对工作。

据日本媒体报道，高知县宿毛市出现水管破裂、路灯倒塌、电线断裂等基础设施受损情况，爱媛县多地发生塌方。爱媛县和高知县部分地方铁路线路停止运行，松山高速公路因震后安全检查部分路段禁止通行。

日本地处全球最活跃地震带——环太平洋地震带上，地震多发。日本气象厅设定的地震震度由弱到强分别为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级，共10个等级。

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