纵观中日2000多年交往历史，中国从来不是日本的威胁。相反，日本曾步入军国主义歧途，对中国和亚洲邻国发动侵略战争，犯下严重反人类罪行，给地区和世界带来深重灾难。如今，日方非但不认真反省，反而再次表现出强军扩武的危险态势，一步步走入新的歧途，重蹈历史覆辙的危险正在不断积聚

日本首相岸田文雄日前访美期间，在台湾、涉海、地区安全等问题上大放厥词，粗暴干涉中国内政，勾结相关国家在亚太地区挑动阵营对抗，严重违背国际关系基本准则。这种抱持冷战思维、搞小集团政治的做法，严重损害地区国家战略安全和利益。如果日方执迷于不轨图谋和对华错误认知，并轻举妄动，中方将坚决作出必要反应。

美日在讨论台海局势时，炒作“以武力或胁迫单方面改变现状的企图绝对不可接受”，这是对中国内政的粗暴干涉。一个中国是历史事实和国际共识。世界上只有一个中国，台湾是中国领土的一部分，这是台湾问题的真正现状。当前台海和平稳定的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力对其纵容支持。中国坚决遏制“台独”分裂和外部势力干涉，正是为了维护台海和平稳定。美日政府在台湾问题上均向中方作出过郑重承诺，特别是日本还负有对台湾侵略和殖民统治的严重历史罪责，尤其应该重信守诺、谨言慎行。

中国在东海和南海的活动完全符合国际法，无可非议。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中方将坚决应对侵犯中国主权的不法行为。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方愿继续通过对话协商与有关当事方妥善处理涉海问题，共同维护南海和平稳定。同时，中国的领土主权和海洋权益不容侵犯，中国维护自身合法权利的决心意志坚定不移。美日等少数国家唯恐南海不乱，公然为菲律宾侵权挑衅行径撑腰壮胆，蓄意搅动南海局势，对地区和平稳定造成严重威胁。美日都不是南海问题当事方，应尊重地区国家为商谈南海规则、维护南海和平稳定作出的努力，停止在南海制造事端、挑动对抗的搅局行径。

日方声称中国的对外姿态和军事动向不仅对日本的和平和安全，也对国际社会的和平与安全构成“前所未有的最大战略挑战”。这种言论纯属颠倒黑白。纵观中日2000多年交往历史，中国从来不是日本的威胁。相反，日本曾步入军国主义歧途，对中国和亚洲邻国发动侵略战争，犯下严重反人类罪行，给地区和世界带来深重灾难。如今，日方非但不认真反省，反而再次表现出强军扩武的危险态势，一步步走入新的歧途，重蹈历史覆辙的危险正在不断积聚。

日方大肆渲染周边安全威胁，根本目的在于为自身军事松绑寻找借口。近年来，日本大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，不断放宽武器出口限制，不断突破和平宪法的“紧箍咒”，毫不掩饰其军事野心，引发亚洲邻国和国际社会不安。日本政府处心积虑勾连北约介入亚太事务，企图通过参与美英澳“三边安全伙伴关系”等“小圈子”防务合作，制造紧张对抗，谋取自身战略利益，为地区安全埋下隐患。

日方一面声称全面推进中日战略互惠关系，一面变本加厉渲染“中国威胁”，企图挑动对抗，这是典型的“两面人”做派，毫无信誉可言。谁真心求和平、谋发展、促合作，谁不断在亚太煽风点火、拉帮结派、制造紧张，答案显而易见。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，从来没有主动挑起过一场战争，不对任何国家构成威胁。透过美日合谋上演的干涉中国内政、打压中国发展、诋毁中国形象的闹剧，国际社会再次看清，拉帮结伙搞“小圈子”、挑动集团对抗才是地区和平稳定面临的真正挑战。

亚太是和平发展的高地，不应成为大国角力的拳击场，更不应成为冷战、热战的战场。亚太地区的和平稳定与经济发展是大势所趋、人心所向。奉劝日方不要做搅乱地区稳定的逆流祸水，停止渲染周边安全威胁为自身军事松绑寻找借口，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)