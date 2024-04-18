中国经济持续恢复、起步平稳、稳中有进，实现良好开局，进一步增强了国际社会对中国发展前景的积极预期

中国国家统计局16日发布的数据显示，经初步核算，今年一季度中国国内生产总值按不变价格计算同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。中国经济持续恢复、起步平稳、稳中有进，实现良好开局，进一步增强了国际社会对中国发展前景的积极预期，国际媒体报道认为中国经济“取得开门红”“信心持续恢复”。

当前，支撑中国经济继续回升向好的积极因素在累积增多，为实现全年目标任务打下了较好基础。细看中国经济一季度“成绩单”，增长、就业、通胀、国际收支四大宏观指标总体保持稳定，固定资产投资增速比上年全年提升1.5个百分点，社会消费品和服务零售总额分别增长4.7%和10%，进出口增长创6个季度以来新高，居民人均可支配收入增长6.2%。亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利等国际金融机构近期纷纷上调今年中国经济增速预期。亚洲开发银行发布的《2024年亚洲发展展望》报告预计今明两年中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的46%，继续是对全球经济增长贡献最大的经济体。

透过中国经济一季度“成绩单”可以看到，新质生产力的发展在一些产业、经营活动、产品上显现新成效。一季度，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比去年四季度提升2.6个百分点；高技术产业投资同比增长11.4%，比去年全年提升1.1个百分点；高技术服务业投资增长12.7%。新能源汽车产量在前几年高速增长的基础上，今年一季度增长29.2%。充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量一季度同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。中国加快发展新质生产力，不仅为自身发展塑造新动能新优势，也为开展国际合作注入了新动力。中国对外出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯表示，更多中国电动汽车品牌进入英国，不仅降低了电动汽车价格，还鼓励了行业创新，让消费者和汽车行业都受益。

中国经济持续回升，是世界经济的重要利好。“中国经济每多增长1%，与中国有联系的经济体就会多增长0.3%。”国际货币基金组织驻华首席代表巴奈特表示，中国经济仍是拉动世界经济的重要引擎。中国一季度对共建“一带一路”国家进出口总额增长5.5%，继续成为全球贸易增长的重要驱动力。中国经济前景看好，也吸引更多跨国企业前来挖掘机遇、探寻合作。百余位跨国公司负责人密集到访中国；第四届消博会吸引来自71个国家和地区的4000多个品牌参展；第135届广交会首日境外采购商到会超6万人；今年前两个月在华新设立外商投资企业数量同比增长34.9%，达到近5年来最高水平。德国宝马集团董事长齐普策认为，中国是宝马集团全球最大的市场，也是未来之所在。

一段时间以来，国际上一些声音刻意放大中国经济面临的挑战，渲染所谓“中国经济见顶论”，完全是对中国经济运行态势和发展前景的误读。中国经济基础牢、韧性强、优势多、活力足、潜力大的特点始终未变，回升向好、长期向好的趋势也没有改变。一个持续推动高质量发展、持续推进中国式现代化的中国，不仅将让中国人民过上更好生活，也将为世界经济复苏发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)