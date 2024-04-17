新华社北京4月17日电（记者曹嘉玥、邵艺博）就近日有西方媒体对中国一季度国民经济运行主要数据等表示关切，外交部发言人林剑17日表示，中国经济各项指标实现了今年的“开门红”，近期国际社会看好中国的声音在增多，对中国发展的信心在增长。

当日例行记者会上，有记者问：国家统计局16日公布了今年一季度国民经济运行主要数据，显示中国经济延续回升向好态势，开局良好。但同时，一些西方媒体仍然关注部分指标数据表现不佳，对中国今年能否实现5%左右的增长目标表示怀疑。发言人对此有何评论？

林剑说，根据国家统计局公布的数据，今年一季度中国国内生产总值同比增长5.3%，增长、就业、通胀、国际收支四大宏观指标总体保持稳定，固定资产投资增速比上年全年提升1.5个百分点，社会消费品和服务零售总额分别同比增长4.7%和10%，进出口增速创6个季度以来新高，居民人均可支配收入增长6.2%。可以说，中国经济各项指标持续回升，起步稳中有进，实现了今年的“开门红”。

“我们也注意到，近期国际社会看好中国的声音在增多，对中国发展的信心在增长。”林剑说，亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利等国际金融机构纷纷上调今年中国经济增速预期，亚开行发布的《2024年亚洲发展展望》报告预计2024年至2025年中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的46%，将继续保持对全球经济增长贡献最大的经济体。

林剑表示，中国经济基础牢、韧性强、优势多、活力足、潜力大的特点始终未变。即便未来面临一定的风险困难，中国推进高质量发展、高水平开放的步伐不会停歇，经济回升向好、长期向好的趋势也不会改变。“我们将继续致力于推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，并与各国加强经济合作，共同推动世界经济复苏发展。”

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