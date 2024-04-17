人民网约翰内斯堡4月17日电 （刘畅）4月12日上午，虹桥国际经济论坛（简称虹桥论坛）秘书处、虹桥国际经济论坛研究中心在南非约翰内斯堡举办“全球开放与中非合作”研讨会暨第七届虹桥论坛主题议题非洲区域咨商会，来自非洲政治、经济和学术界的专家学者代表共约40人参会，共同商议今年虹桥论坛主题议题设置。

第七届虹桥论坛将设置开放发展、开放合作、开放创新、开放共享四大板块，广泛讨论全球经济治理、数字经济与数字治理、绿色金融、营商环境、国际发展合作、区域协同创新、智能科技、知识产权保护、人口老龄化、消费新趋势、可持续发展等全球热点议题。

虹桥论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣在接受人民网专访时表示，上海国际进口博览会由“展”和“会”两部分组成，其中，“会”主要指的就是虹桥论坛。虹桥论坛自2018年在上海首次举办以来，始终围绕“全球开放”主线，结合近年国际政治经济形势的深刻变化，分别聚焦激发全球贸易新活力，拓展全球开放新动能等国际社会普遍关注的开放主题，凝聚起全球开放共识，至今连续成功举办六届。

对于今年的主题议题设置，虹桥论坛在筹备阶段就开展四大洲咨商活动，非洲咨商就是其中一站，目的是充分吸纳全球各个地区、各个领域的意见和建议。俞子荣表示，虹桥论坛在主题议题设置阶段就广邀国内外各界代表建言献策，全面参与。从第四届开始，论坛秘书处逐步加大了国际组织、国际知名专家与跨国企业代表的参与。第六届时，还通过电子邮件等多种方式向南非、哈萨克斯坦、智利、匈牙利等国智库学者定向征询开放热点议题的建议。

在谈到进博会和虹桥论坛与南非的合作时，俞子荣认为，上海国际进口博览会注重促进发展中国家乃至最不发达国家的全面参与。众多发展中国家通过进博会展示新产品新技术、开拓新商机新伙伴，并以此为契机融入全球经济，可以说进博会已成为加强国际经济合作，并推动可持续发展目标的良好实践。他强调，中国与南非同为金砖国家成员，又都是全球南方国家的重要代表，两国在维护发展中国家的发展利益、促进全球治理体系变革等方面具有高度共识。从经济层面看，中南是重要的经贸伙伴，两国在双向投资、基础设施建设和产业合作等方面也有广泛的共同利益和合作潜力。南非自2018年以来一直积极参展进博会和参与虹桥论坛相关活动。南非总统拉马福萨曾出席进博会开幕式暨虹桥论坛主论坛并致辞。去年，南非副总统马沙蒂莱在第六届进博会开幕式暨虹桥论坛主论坛上致辞。本次虹桥论坛在南非举办研讨会的目的是积极推动南非专家学者参与论坛的主题议题设置，并在11月份的展会期间继续邀请南非政要和产、学、研各界高层代表参与虹桥论坛主论坛与分论坛各项活动，助力南非利用进博会及虹桥论坛平台，实现自身更好发展。

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