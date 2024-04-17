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中国新任常驻联合国代表傅聪向联合国秘书长古特雷斯递交全权证书

2024年04月17日16:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国4月16日电 （记者李志伟）4月16日，中国新任常驻联合国代表、特命全权大使傅聪在纽约联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。

4月16日，中国新任常驻联合国代表、特命全权大使傅聪在纽约联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。 人民网记者 李志伟摄

4月16日，中国新任常驻联合国代表、特命全权大使傅聪在纽约联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。人民网记者 李志伟摄

傅聪表示，中国始终是联合国事业的坚定支持者和积极贡献者。中方一贯主张，越是国际形势严峻，越要坚持真正的多边主义，维护联合国权威，支持联合国在国际事务和全球治理中发挥核心作用。中国支持联合国及秘书长工作，愿同联合国机构加强合作，促进多边主义和世界多极化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

傅聪表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，同联合国宪章宗旨原则高度一致。我将以习近平主席提出的重要理念倡议为指引，深入参与联合国各领域工作，推动各国在联合国平台加强团结协作，应对共同挑战，打造共同未来。

4月16日，中国新任常驻联合国代表、特命全权大使傅聪在纽约联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。 人民网记者 李志伟摄

4月16日，中国新任常驻联合国代表、特命全权大使傅聪在纽约联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。人民网记者 李志伟摄

古特雷斯表示，欢迎傅聪大使履新。联合国十分珍视同中国关系。中国是多边主义和联合国的重要支柱。联合国同中国在广泛领域内建立了密切的伙伴关系。我高度赞赏习近平主席提出的重要理念和全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。联合国重视中国在和平安全、减贫与发展、维和、气候变化、国际金融体系改革、联合国财政等方面的重要作用，愿同中国保持密切协调与合作。

(责编：燕勐、刘慧)

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