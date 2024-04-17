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乌克兰总统泽连斯基签署强化征兵法令

2024年04月17日15:03 | 来源：新华网
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　　新华社基辅4月17日电（记者李东旭）乌克兰最高拉达（议会）16日在官网发布消息称，乌克兰总统泽连斯基当天签署关于加强兵役、动员和军事登记立法的法令，该法令将在乌议会机关报《乌克兰之声》官网上公布后一个月生效。

　　据《乌克兰真理报》此前报道，乌最高拉达11日二读通过关于加强兵役、动员和军事登记立法的草案。自去年底以来，乌最高拉达和乌内阁对草案内容进行4200多项修改，最受关注和争议的部分是军人复员具体期限和轮换时间问题。

　　新法令主要内容包括：降低征兵年龄限制，将征兵年龄从27岁降至25岁，18岁至24岁公民取消服兵役但需接受基本军事训练；拓宽征兵范围，对海外乌公民进行征兵登记；强化当局发布征兵通知的权力，征兵通知既可以通过纸质方式下达，也可以通过电子账户和邮件下发；允许军方征用企业和私人车辆用于军事用途；加大对逃避兵役人员惩罚力度。

　　新法令没有涉及军人复员具体期限和轮换时间问题。按之前的规定，乌克兰军人在军队中服役满36个月即可复员。

　　截至17日凌晨，《乌克兰之声》官网尚未公布泽连斯基签署加强征兵法令的法律文本。

(责编：刘洁妍、崔越)

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