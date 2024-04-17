新华社联合国4月16日电（记者王建刚）联合国秘书长利比亚问题特别代表兼联合国利比亚支助团（联利支助团）团长巴蒂利16日向媒体表示，因“调解受阻”等原因，他已向联合国秘书长古特雷斯提交了辞呈。秘书长发言人随后通过邮件告诉媒体，巴蒂利请辞报告已经得到秘书长批准。

巴蒂利当天在安理会利比亚局势通报会后对媒体表示，他在利比亚的调解努力遭到了“顽固抵抗、不合理的期待以及对利比亚人民利益的漠视”。他表示，他已经“尽了最大努力”。自2011年北约军事干涉利比亚以来，利比亚鲜有和平与稳定的局面出现。2014年该国分裂为东部的班加西派系和西部的的黎波里派系，且每个地区都由对立的政府共同管理。

巴蒂利说，联利支助团“做了许多努力”，但局势仍然不断恶化。

联合国秘书长发言人在巴蒂利提出辞呈并对媒体发表讲话后不久告诉媒体，秘书长已收到巴蒂利的辞呈，并接受了他的辞职请求。秘书长感谢巴蒂利为恢复利比亚的和平与稳定所做的不懈努力。同时，秘书长重申联合国承诺继续支持由利比亚主导和拥有的政治进程。

巴蒂利于2022年9月开始担任刚辞去的职务，目前尚不清楚他计划何时离任。

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