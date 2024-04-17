彭训文 张岳怡

巴基斯坦客商冉纳使用纳雅贝在北京餐厅付款。

康 杰摄

“没想到，我在巴基斯坦经常用的支付软件，在北京也能扫码使用，就像在我的家乡一样方便。”这些天，来自巴基斯坦的客商冉纳在北京消费支付很惬意。他既不用兑换现金，也不用在中国下载新的APP，而是使用自己国家的电子支付工具纳雅贝（NayaPay）就能完成支付。记者跟随冉纳在北京商圈蓝色港湾进行了一番体验。

上午：用家乡的支付软件就能扫码买鸽粮

春日的一个上午，北京阳光明媚，记者和冉纳约在蓝色港湾的广场上见面。他和一个中国客户将在这里洽谈服装业务。

不一会儿，身着黑色T恤、灰色休闲裤的冉纳赶到了。冉纳介绍，他今年25岁，去年刚刚开始创业，曾经是一名模特。在做模特的一年里，他喜欢上了时装搭配。“巴基斯坦有2亿多人口，而且年轻人很多。我觉得市场会很大。”

冉纳此次来中国是为了谈生意。他说：“中国是巴基斯坦最大的贸易伙伴，巴基斯坦是中国在南亚的第二大贸易伙伴。机会很多。我想试试中巴之间的服装贸易。”

日头渐高，气温渐升。广场上，数十只或灰或白的鸽子悠闲地享受着烂漫春光，喂鸽子的游客也多了起来。冉纳看了下手表，与中国客户约定的时间还有20多分钟。他也想买两包鸽粮喂鸽子。来到鸽子屋，见到一个蓝色牌子上印着收款二维码。他试着用英语询问：“可以用手机付钱吗？”卖鸽粮的大爷用英语答复：“可以”。冉纳很惊喜，他打开纳雅贝、扫码，很快完成了支付。

一边开心地喂鸽子，冉纳一边兴奋地介绍他这些天在北京的新发现——“一些超市、商场都能用纳雅贝了，很棒。”冉纳说，在巴基斯坦，现在大多数人习惯使用现金和银行卡支付，不过数字支付也开始变得越来越流行，尤其是年轻一代喜欢使用纳雅贝、Easypaisa等电子钱包。

中午：“事实证明，支付速度的确太快了”

约定的时间到了，中国客户王先生如约而至。王先生是北京一家外贸公司的服装业务销售员。今天他将带着冉纳在时尚服饰品牌聚集的蓝色港湾参观。

路过商场服务台时，一排便捷外国人在华支付的宣传册吸引了冉纳的注意。他在有“Alipay+”标识的蓝色立牌上，看到了一排电子钱包的图标，其中一个就是自己经常使用的纳雅贝。

工作人员用英语与冉纳进行交流、介绍：不单单是纳雅贝，蓝色港湾已经接入了“Alipay+”数字支付和营销解决方案，支持使用韩国、新加坡、泰国、马来西亚、蒙古国等10余个国家和地区的电子支付软件扫码消费。外籍人士无需额外开通跨境功能或下载新的支付APP，就能像在自己家乡一样便捷支付。不仅如此，每次支付都会使用实时汇率，不会向用户收取额外费用。商场现在既接受现金支付，也可以使用支付宝或者微信支付，还可以绑定威士（Visa）、万事达（Mastercard）、日本国际信用卡公司（JCB）、大莱信用卡有限公司（DinersClub）、发现卡（Discover）等主流卡组、专业银行卡转接清算机构的国际银行卡刷卡支付。

这让冉纳不再担心大额支付。在商场里，经过王先生介绍，他对中国当前的服装流行趋势有了初步了解，并对中国一些新锐设计师设计的服装很感兴趣。冉纳说，他发现商场里的行人穿着都很时髦，这里很多品牌在巴基斯坦都没有，服装种类也很多。一些中国设计师设计的服装无论是面料、款式，还是设计风格都很新颖，还有一些绿色低碳的面料，这些都是很好的商机。

临近中午，王先生邀请冉纳在商场里一家烤鸭店用餐。餐厅提供英文菜单，也有会说英语的服务员，为外国友人提供便捷服务。见到厨师以精湛技艺切片，然后将鸭肉、葱丝、黄瓜丝蘸酱，用饼包裹，冉纳自己上手包了几个，鲜美的味道让他赞不绝口。

用餐完毕，服务员拿来收款码。冉纳抢先打开自己的纳雅贝扫码，“滴”的一声，付款完成。他说：“我想试试在中国使用我家乡电子钱包的支付速度。事实证明，支付速度的确太快了。”

下午：“与中国朋友进行业务合作，我更有信心了”

下午时分，冉纳和王先生继续在商圈的服装门店参观。经过洽谈，他们就今后的合作事宜初步达成一致。

在下沉广场，一个名为“入境消费友好型商圈共建计划”的活动吸引了很多人驻足。这个计划将在一些城市的重点商圈推出更加便利的入境支付服务。蚂蚁集团、网联清算有限公司、中国银行、威士、收钱吧、滴滴出行等公司首批加入了该倡议。

在活动中，冉纳见到了家乡人——巴基斯坦纳雅贝支付的首席执行官拉卡尼。就在最近，纳雅贝开通来华可扫码支付服务，并代表“Alipay+”服务的11个在华可用的全球电子钱包响应参与“入境消费友好型商圈共建计划”。冉纳终于明白为何他能在中国一些商圈使用纳雅贝了。

拉卡尼解释说，在中国人民银行和巴基斯坦国家银行支持下，蚂蚁集团、网联和纳雅贝共同努力，实现了这个突破：让用户能够在中国无缝、快速地使用纳雅贝扫码支付。他接下来将到广州参加中国进出口商品交易会（简称广交会），期待在展会上与更多客户加深合作，“相信未来加入这个计划的中国商圈和海外电子钱包会越来越多”。

告别拉卡尼后，冉纳来到一个超市，准备购买一些纪念品。冉纳的妈妈爱吃甜食，在王先生的推荐下，冉纳购买了一盒地道的北京风味小吃——驴打滚，还给孩子买了一个熊猫玩具。付款时，冉纳习惯性地打开纳雅贝，又一次顺利地完成了付款。

“真是一次令人难忘的经历。”提着刚买的东西，冉纳准备打车回酒店。临行前，他感谢王先生一天的陪伴。他说，回到巴基斯坦后，会把这次北京之行的特别感受分享给亲朋好友，告诉他们在中国可以享受无缝的支付体验。

下一站，冉纳将和王先生一起到广交会考察。他听说这个展会上有专门的纺织服装展览，所以他十分期待。“这些天，我在中国的支付和消费体验非常好。与中国朋友进行业务合作，我更有信心了。”冉纳说。

(责编：刘洁妍、崔越)