本报记者 徐令缘

在阿根廷丘布特省马德林港拍摄的罗马布兰卡一期风电场。

新华社记者 王天聪摄

在智利首都圣地亚哥，一辆520路新能源公交车经过2023泛美运动会主场馆。

新华社记者 辛悦卫摄

中国和拉美国家正在通过绿色能源合作加强联系，建立更紧密的合作关系。目前，22个拉美国家与中国签署了“一带一路”合作文件或谅解备忘录，阿根廷、古巴、苏里南等国同中国签署了共同推进“一带一路”建设合作规划。绿色能源合作是新时代中拉合作中的突出亮点，为共建“一带一路”注入新动能。

“绿色新基建”——

合作提质升级

英国《金融时报》网站近日报道称，中国将其在拉丁美洲的投资重点转向清洁能源领域。华盛顿智库美洲对话研究中心发布的报告指出，中国将以清洁能源、电信、金融科技为代表的新型投资趋势描述为“新基建”，这些领域是当前中国与拉美地区国家经济合作的重点。

近年来，中拉加强绿色产业链合作，越来越多低碳环保项目在拉美落地。

在智利，第19届泛美运动会期间，绿色交通成为亮点之一。中国制造的双层电动公交车在运动会期间投入使用，运送大量智利当地民众前往圣地亚哥各处体育场馆观赛，为这场体育盛事注入了不少“绿色能量”。此外，中国南方电网有限责任公司参与筹建的智利首条高压直流输电线路正在紧锣密鼓进行准备工作。作为迄今为止南方电网最大的海外绿地投资电网项目，这条全长约1350公里的输电线路将成为中智两国共建“一带一路”的重要成果，助力智利绿色发展。

在巴西，据新加坡《联合早报》网站报道，中国电动汽车巨头比亚迪在巴西设立的生产基地综合体正式开工，预计今年底至明年初投产。

在玻利维亚，2023年12月，中国企业承建的碳酸锂厂项目竣工，阿尔塞总统出席仪式时表示，这标志着该国正式开始进入锂工业化进程。

在阿根廷，马德林港郊区的罗马布兰卡风电场是阿根廷最大的风电场之一。该风电场项目分为六期，其中，一期、二期、三期和六期风电场以及位于布宜诺斯艾利斯省的米拉马尔风电场由中国金风科技股份有限公司投资建设，共同组成了赫利俄斯风电项目群。每台风机高达100米，呼啸的海风推动着长达68米的流线型叶片不停旋转，源源不断地向当地电网输送电力。此外，2013年，中国企业牵头组建的联营体中标“基塞”水电站项目。水电站建成后，每年可满足150万户家庭日常用电，为阿根廷节省近11亿美元油气进口开支。

复旦大学国际问题研究院副研究员曹廷认为，中拉绿色能源合作已经具备良好的基础，正在迈向继续深化合作的新阶段，中拉绿色能源合作将助力拉美走上可持续发展的道路。

“能源新机遇”——

发挥各自优势

近年来，新能源合作成为中拉合作的新亮点和新动能。拉美国家新能源资源丰富，许多国家将大力发展新能源视为促进经济发展的重要手段。中国在新能源领域则拥有全产业链优势和丰富的项目实施经验。双方合作互补优势突出，潜力巨大。

拉美地区拥有储量丰富的可再生能源。比如，拉美有丰富的太阳能和风能资源：日照时间长，太阳辐射强，风能密度大。拉美还有丰沛的水能资源：亚马孙河是世界上流量最大、流域面积最广、支流最多的河流。该地区电力供应的一半以上为水电，其中，巴西、巴拉圭、巴拿马、乌拉圭、委内瑞拉、哥伦比亚等国水力发电占本国总发电量的比重甚至超过了60%。

国际可再生能源署发布的《全球可再生能源展望》报告指出，拉美地区是极具吸引力的可再生能源投资目的地，预计到2050年，拉美可再生能源投资需求每年约为450亿美元，每投资1美元可带来3美元—8美元的经济回报。当前，地区国家持续扩大开发利用可再生能源。预计到2050年，对可再生能源的投资有望助推拉美地区生产总值提升2.4%。

拉美在绿色能源领域拥有广阔市场空间。以新能源汽车为例，专家认为，拉美地区新能源汽车发展起步较晚，但产业增长潜力巨大。据拉美社消息，统计数据显示，2023年1月至11月，中国向墨西哥出口汽车37.6万辆，这使墨西哥成为中国汽车第二大出口市场。墨西哥全国汽车零部件工业协会发布的数据显示，截至2023年底，有33家中国汽车零件制造商在墨运营，发展前景广阔。

中国在新能源技术领域则具有突出优势。

在水电技术领域，中国处于世界先进水平。数据显示，全世界排名前12的大水电站中，中国企业长江电力拥有5座，运营70万千瓦及以上的水轮发电机组数量，占世界总数的2/3。中国水电重大装备国产化机组的设计制造水平也在不断刷新纪录。在白鹤滩水电站，100万千瓦水轮发电机组已经实现完全国产化。

在风电领域，正如德国《经济周刊》网站文章指出的，中国是领跑者。市场研究机构彭博新能源财经近日发布的报告显示，全球最大的10家风力涡轮机制造商中有数家来自中国。2023年，仅中国公司金风科技一家的新增装机容量就达到约16.4吉瓦，超过欧盟国家新增装机容量的总和。2023年，中国风电装备整机制造商在海外的新增装机容量为1.7吉瓦。而且，中国风电制造商的造价优势明显，国际竞争力不断增加。

中国与拉美国家展开新能源合作具有多方面的合作优势，有利于双方共同实现经济发展和可持续发展目标。中国人民大学国际关系学院教授崔守军认为，中国与拉美未来可在4个方面加强合作：第一，中拉继续携手推动光伏电站、水电站、生物智能电站等更多绿色能源具体项目落地；第二，在技术研发层面上展开合作。中拉可将双方在绿色能源技术上的丰富经验相互分享，开展联合研发，共同攻克绿色能源发展基础难题；第三，继续增强人才培养与交流。近些年，拉美国家到中国留学的学生呈增长趋势，成为中拉技术交流的重要桥梁，也为中拉深化绿色能源合作提供丰富人才储备；第四，加强政策经验交流分享，共同推动绿色能源政策的完善。

“治理新格局”——

凝聚绿色共识

2019年12月，在联合国气候行动峰会框架下，拉美和加勒比地区可再生能源倡议正式启动，目标是到2030年至少70%的电力来自可再生能源。当前，地区各国都在努力挖掘自身资源优势和潜力，为实现这一目标贡献力量。

近年来，巴西政府推出多种举措支持可再生能源发展。巴西国家电力局此前发布的《巴西太阳能发电技术和商业计划》承诺，对投入运行的太阳能光伏电站用户的收费优惠80%，优惠期长达10年。

哥斯达黎加政府表示，过去20年，该国通过加强可再生能源转型，节省了5亿美元以上。哥斯达黎加的目标是到2030年实现100%的可再生能源供电，到2035年实现公共汽车和出租车100%电气化。

阿根廷政府计划到2025年将可再生能源发电占比提升至20%。该国政府正致力于为可再生能源发展提供技术、政策等支持，计划投资数十亿美元用于可再生能源项目开发建设。有关项目建成后每年可节省1.3亿美元的能源进口支出，减少220吨碳排放。

新能源合作有助于增进中拉双方在经济、贸易、能源等领域的合作，推动双方全面合作伙伴关系的发展。绿色既是中国发展的新思路，也是基建领域合作的新方向，更是中拉务实合作的新动能。

曹廷谈道，中拉双方正在因地制宜多层次推进绿色能源合作，打造中拉绿色能源合作伙伴关系。中拉以“全球发展倡议之友小组”为对话平台，与包括拉美国家在内的世界各国推进可持续发展对话，求同存异，增进互信与共识。中拉正将绿色能源合作打造为南南合作的范例，为全球能源治理体系的改革和完善、全球南方的团结作出积极贡献。

“中拉开展绿色能源合作将会持续为全球能源治理体系的完善带来积极影响——助力推动绿色能源发展与利用，促进全球能源结构转型；有效提升双方能源安全水平，通过加强自身能源基础设施建设，完善能源安全体系，增加风险抵御能力；有助于优化能源供需结构，为中拉双方提供更多发展空间。”崔守军说。他认为，中拉绿色能源合作树立了南南合作的良好典范，增加中拉彼此互信，促进双方可持续发展，为南南合作的开展注入更多动能。

(责编：刘洁妍、崔越)