新华社阿布扎比4月16日电（记者苏小坡）为期3天的2024世界未来能源峰会16日在阿联酋首都阿布扎比开幕。峰会由阿布扎比未来能源公司主办，旨在探讨全球能源转型，推动对清洁能源和可再生能源领域投资，共创可持续发展的未来。

阿联酋独立气候变化加速器首席执行官沙玛·阿勒纳哈扬在发言中说，要实现全球控温目标，需要大量资金投入，作为一种解决方案，“混合融资”模式被认为是提供应对气候变化所需财务资源的重要机制。

国际可再生能源机构总干事拉卡梅拉在发言时表示，需要探讨能源转型的优先事项和加速进展的步骤，以便到2030年将可再生能源发电装机规模提升到至少11太瓦。

作为世界未来能源峰会的一部分，与会者在当天一个与绿色氢相关的会议上呼吁对绿色氢基础设施进行更多投资，以降低这种绿色燃料的价格并支持全球能源转型努力。绿色氢是使用可再生能源（如风能和太阳能）生产的氢。

阿塞拜疆今年将举办《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29），阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫表示，该国需要加大对绿色氢的投资，实现价格有竞争力的产能。

世界未来能源峰会被认为是中东地区涉及能源安全、水资源安全、应对气候变化和可持续发展的最大平台，预计与会和参展人数超过3万人次，包括来自不同国家和地区的政府官员、跨国公司和国际组织代表以及众多能源领域专家。

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