新华社巴黎4月17日电 巴黎奥运会倒计时100天：冲刺，在期待与挑战中

新华社记者肖亚卓

奥运火种16日在奥林匹克运动发祥地——希腊的古奥林匹亚遗址采集成功，一天后，巴黎奥运会迎来了倒计时100天的重要时刻。

4月16日，扮演最高女祭司的演员玛丽·米娜取得圣火。新华社记者 李京 摄

整整一个世纪后，奥运会重回巴黎，法国首都将成为继伦敦之后第二座三次举办夏奥会的城市。在这里，现实与历史的联结无处不在，奥运历史的传承也不再是口号，而是近在眼前的生动画面。

“奥运更开放（Games Wide Open）”是巴黎许下的承诺——计划于塞纳河上的开幕式、著名景点化身成为竞技场、面向公众的奥运马拉松赛道，让世人充满期待。

而在背负期待的同时，组委会当然也面临不少挑战，首当其冲的便是安保、交通等与所有人息息相关的话题。从法国总统马克龙到巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖，对于这些客观存在的困难并不避讳，承诺将抓住奥运筹办最后的冲刺阶段，尽一切努力交出一份令人满意的答卷。

奥运传统 百年传承

位于巴黎西北方向近郊的伊夫·迪马努瓦尔体育场将在本次奥运会上作为曲棍球场地投入使用。在现代奥林匹克历史上，这座场馆具有重要意义——100年前的1924年奥运会，这座体育场作为主会场承办了开幕式以及田径、足球、体操甚至是部分马术项目的比赛。

这是4月16日在法国巴黎埃菲尔铁塔脚下拍摄的奥运会倒计时牌。新华社记者高静摄

随后100年里，这座体育场成为多家当地足球与橄榄球俱乐部的主场。直到本届奥运会，经过重新设计与翻修，这里再次成为可容纳14000人（奥运会时将扩大为15000人）的现代化体育场，并将承办曲棍球比赛。

举办过两届奥运会赛事的体育场馆有不少，但这一跨度拉大到一个世纪，是独属于巴黎的一份浪漫，也是这座城市悠久的奥林匹克传统带来的底气。这里是无可争议的时尚之城、文化之城、艺术之城，作为现代奥林匹克之父顾拜旦的故乡，称其为体育之城，也显得恰如其分。

1892年，顾拜旦在巴黎索邦大学大礼堂发表演讲，首次公开提出恢复奥运会。1894年6月23日，同样在这座礼堂内，国际奥委会正式成立，掀开了现代奥林匹克运动的序章。

1900年，第二届现代奥林匹克运动会在巴黎举行。这一年的世界博览会也正好在巴黎举办，相比于在当时早已拥有广泛影响力的世博会，奥运会还只能算是呱呱坠地的“婴儿”，因此这届奥运会也被作为世界博览会的一部分举行。为了那一年的世博会，法国修建了著名的大皇宫，虽然名称里带有“皇宫”，但并非是皇家宫殿，而是一座展览馆。

124年后的今天，历史的轨迹再次重合——

奥运会早已成为全人类的一场体育盛会，奥林匹克精神也已经在全世界广泛传播。而当年作为展览馆的大皇宫也将在本届奥运会上被改造成为一座体育馆，承办击剑与跆拳道的比赛。

奥运历史在巴黎被完美地传承。

奥运之美 城市之美

就在上个月，巴黎奥组委正式发布了本届奥运会的官方海报。相关纪念品一经上市，几近脱销，成为到目前为止“最受欢迎的巴黎奥运单品”。

这幅作品由法国著名摄影师加托尼耗时2000小时完成，描绘了一个多元且繁华的微观世界——一座巨大的城市体育场，将巴黎的地标性建筑在其中重新排列组合。埃菲尔铁塔贯穿在法兰西体育场中间，塞纳河、凯旋门、协和广场等都在画中，而除了这些巴黎以及法国的标志性元素，本届奥运会和残奥会的运动项目也散落在海报的各处角落。

这是对巴黎奥运会愿景最直观、最形象的呈现——一场融入城市的体育嘉年华。

毫无疑问，计划7月26日晚在塞纳河上举办开幕式是组委会最大胆、也最天马行空的一次创举——在夕阳余晖下，一场流动的盛宴在塞纳河缓缓拉开大幕，运动员们乘坐游船从奥斯特里茨桥由东向西出发，航行6公里至埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场，参加在那里举行的庆祝仪式。

4月2日，行人经过法国巴黎协和广场的奥运比赛场地和看台建设工地。新华社记者 高静 摄

从凡尔赛宫到荣军院，从协和广场到埃菲尔铁塔，这些著名地标将在比赛期间变为临时运动场，迎接全球观众。改造工程正在如火如荼地进行，铁塔下沙滩排球场地的观众看台正在搭建，协和广场上的城市运动公园也初见雏形。

“我们有幸拥有世界最美丽的一座城市，因此我们一开始就计划尽量把奥运会融入城市。巴黎是我们的舞台，我们会尽最大可能在这个舞台上表演，”埃斯坦盖说。

最后冲刺 直面挑战

进入2024年以来，巴黎奥运会各项筹备工作驶上快车道。

场馆建设方面，奥运村、拉夏贝尔体育馆、水上运动中心先后交付。3月，拉夏贝尔体育馆还举行了羽毛球奥运测试赛，运动员们纷纷点赞。

志愿者方面，约45000名志愿者的招募工作也几近完成，这些志愿者从大约30万申请者中选出，其中有20%来自海外，来自中国的志愿者达到数百名。

此外，海报、邮票等奥运相关纪念品的发布掀起了民众一波又一波的抢购热潮。随着奥运火种采集成功以及火炬传递的开始，奥运会各项筹备工作也迎来冲刺阶段。

“我每天的工作都被安排得满满当当，我就像是一个日程表，填满了一条条待办事项，每完成一条就在框框里打勾，然后赶紧关注下一个日程，”埃斯坦盖如此形容近来的状态。

这是4月16日在法国巴黎埃菲尔铁塔脚下拍摄的奥运会倒计时牌。新华社记者高静摄

本周，法国总统马克龙在接受采访时再次提到大家最为关切的安保以及交通问题。他向公众表示，奥运会尤其是开幕式的安保级别将是最高等级。

“如果要问那天法国最安全的地方在哪里，我会说就是在开幕式现场，”马克龙如此表示。

但有信心做好充分准备，并不意味着无视风险。马克龙也坦诚告诉公众，如果届时面临的安全风险过高，不排除改变地点举办开幕式的可能。

“还剩100天，我们无比期待，但我们要更谨慎。接下来还有很多工作要做，但举办一项如此重大的综合性运动会，有挑战是再正常不过的事，我们要做的就是面对这些挑战，并想办法解决它们，”埃斯坦盖说。

埃菲尔铁塔下的奥运倒计时牌已指向了100天。马上，奥运五环也将被安装在铁塔之上。这个盛夏，巴黎将交出一张怎样的答卷，全世界拭目以待。

(责编：刘洁妍、崔越)