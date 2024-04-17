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联合国说以色列仍“非法限制”援助进入加沙

2024年04月17日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月17日电　联合国人权事务高级专员办事处16日说，以色列方面仍在对进入巴勒斯坦加沙地带的人道主义援助施加“非法限制”，当前援助物资的数量远无法满足当地民众的基本需求。

　　这是4月14日在加沙地带拉希德路中部路段拍摄的向北返家的人群。新华社发

　　联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维娜·沙姆达萨尼在瑞士日内瓦的记者会上说，以色列方面继续“非法限制”人道主义援助物资进入加沙地带以及物资在这一地区的分发，并且“对民用基础设施展开大规模破坏”。

　　她再次呼吁让加沙地带民众不受限制地获取援助物资，同时强调，“运送或试图获得人道主义援助的人绝不能受到攻击”。

　　4月14日，人们在加沙城一家饼铺前等待领取大饼。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

　　联合国等方面先前多次批评以色列限制人道主义援助进入加沙地带，但这一说法遭以方否认。以军本月1日在加沙地带空袭慈善组织“世界中央厨房”的援助车队，导致7人死亡，包括多名西方国家人士。多个援助组织随后暂停在加沙地带活动，这令加沙人道主义危机雪上加霜。

　　加沙地带卫生部门16日公布的数据显示，自新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过3.38万人死亡、逾7.65万人受伤。

　　4月16日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦民众悼念在以军空袭中的遇难者。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

　　联合国儿童基金会发言人特丝·英格拉姆16日在日内瓦同一场记者会上说，加沙地带每天有“至少70名儿童受伤”，儿基会呼吁允许更多伤员撤出加沙地带，但眼下只有不到一半的申请获批。

　　她强调，加沙地带儿童“受损的身体和破碎的生活证明了强加于他们的暴行”。（郑昊宁）

(责编：刘洁妍、崔越)

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