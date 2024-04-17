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国际观察：以中美对话合作推进人工智能全球治理

章思远
2024年04月17日10:18 | 来源：人民网-国际频道
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2023年11月，习近平主席和拜登总统在美国旧金山举行会晤，双方就建立中美人工智能政府间对话达成共识，为两国人工智能合作指明了方向。据了解，近期中美人工智能二轨对话首次会议成功举办。这是落实中美元首会晤共识的重要举措，向外界释放了中美合作加强人工智能全球治理的积极信号。

人工智能是人类发展的新领域。从ChatGPT的火爆到 Sora的问世，让世界惊讶于人工智能的超强能力。当前，以大模型为代表的生成式人工智能取得飞跃式发展并加速迭代，掀起全球人工智能技术发展的新浪潮，对人类经济社会发展和文明进步产生深远影响，带来巨大机遇。与此同时，人工智能技术也带来了巨大的隐患，比如传播虚假信息、侵害个人隐私、威胁数据安全和增加军事对抗风险等，甚至可能给人类带来颠覆性风险和灾难。

人工智能治理攸关全人类命运，是世界各国面临的共同课题。作为全球人工智能发展的领先大国，中美在该领域的对话合作不仅关乎两国未来，更关乎全人类福祉。双方有责任开展坦诚对话，管控分歧，增进共识，拓展合作，引领全球人工智能的发展。两国在人工智能领域的合作具有天然优势和巨大潜力。美国在人工智能的基础研究、算法创新和人才培养方面处于世界领先地位。中国在数据资源、市场规模和应用场景上拥有独特优势。双方的互补性为合作提供了广阔空间。

然而，美国一些人出于地缘政治目的，不断渲染中美科技竞争，甚至试图在人工智能领域制造对立和隔阂。这种做法会阻碍双方在人工智能领域的正常交流与合作，损害两国乃至国际社会共同利益。美国应正视并尊重中国在高科技领域的正当权益，停止对中国的抹黑打压。双方要避免人工智能技术“蒙眼狂奔”带来的风险，更要防止在人工智能领域陷入零和博弈。

中国始终高度重视人工智能治理，提出了一系列具有中国特色的理念和主张。中国提出的《全球人工智能治理倡议》，坚持“以人为本”理念和“智能向善”宗旨，坚持广泛参与、协商一致、循序渐进原则，致力于弥合各国间“智能鸿沟”，推动各国人工智能技术平衡发展和成果共享。这些理念主张彰显了中国负责任的大国担当。

面对爆发式发展的人工智能，我们应坚持发展与安全并重，既要敢于拥抱新事物新机遇，也要装好方向盘和制动装置再上路，共同构建规范有效的人工智能全球治理体系。国际社会期待中美两国采取更积极的态度，为推进人工智能全球治理作出新贡献。两国应鼓励并支持多层次多渠道的对话与交流，不断为人工智能全球治理注入新动能。

（作者是国际问题观察员）

(责编：燕勐、刘慧)

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