人民网讯 据阿联酋通讯社报道，人力资源和酋长国化部的最新劳动力市场观察指标显示，2023年阿联酋绿色就业岗位占全国就业市场总岗位的11.69%。这一数据突显了阿联酋在不同行业中推广绿色就业的综合策略，并展示了该国向绿色经济转型的坚定努力，旨在为后代建设一个可持续的未来。

绿色就业市场的繁荣是全球成功实现可再生能源过渡、应对气候变化的关键。阿联酋在这一领域积极响应，已在制造业、建筑业、科学与专业活动、信息通信以及污水处理和废物管理等领域形成绿色就业岗位的集中。

联合国环境规划署将绿色就业定义为有助于减少能源和原材料消耗、限制温室气体排放、减少废物和污染、保护生态系统的就业机会。阿联酋的实践证明了其作为发展绿色经济体系和战略的全球榜样。

2030年国家绿色议程作为阿联酋的长期可持续发展计划，强调经济绿色化。此议程包含增强知识经济竞争力、提升社会生活质量、可持续管理自然资源、发展清洁能源及适应气候变化等战略目标，预计到2030年实施相关项目，进一步促进绿色转型。

阿联酋的高等教育机构也通过新设立的学术课程，如绿色技术、自然资源可持续性及城市规划等，为学生准备应对未来环境挑战和市场需求。

阿布扎比区域间战略分析中心的研究显示，阿联酋的绿色就业策略为全球提供了向绿色经济过渡的范例。内阁通过的国家氢能战略和更新的2050年能源战略，展示了阿联酋致力于可持续能源生产的决心，计划到2030年前为就业市场提供5万个新的绿色就业岗位，确保经济的可持续增长。

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