人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿联酋积极推进绿色就业 助力可持续发展战略

2024年04月17日09:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 据阿联酋通讯社报道，人力资源和酋长国化部的最新劳动力市场观察指标显示，2023年阿联酋绿色就业岗位占全国就业市场总岗位的11.69%。这一数据突显了阿联酋在不同行业中推广绿色就业的综合策略，并展示了该国向绿色经济转型的坚定努力，旨在为后代建设一个可持续的未来。

绿色就业市场的繁荣是全球成功实现可再生能源过渡、应对气候变化的关键。阿联酋在这一领域积极响应，已在制造业、建筑业、科学与专业活动、信息通信以及污水处理和废物管理等领域形成绿色就业岗位的集中。

联合国环境规划署将绿色就业定义为有助于减少能源和原材料消耗、限制温室气体排放、减少废物和污染、保护生态系统的就业机会。阿联酋的实践证明了其作为发展绿色经济体系和战略的全球榜样。

2030年国家绿色议程作为阿联酋的长期可持续发展计划，强调经济绿色化。此议程包含增强知识经济竞争力、提升社会生活质量、可持续管理自然资源、发展清洁能源及适应气候变化等战略目标，预计到2030年实施相关项目，进一步促进绿色转型。

阿联酋的高等教育机构也通过新设立的学术课程，如绿色技术、自然资源可持续性及城市规划等，为学生准备应对未来环境挑战和市场需求。

阿布扎比区域间战略分析中心的研究显示，阿联酋的绿色就业策略为全球提供了向绿色经济过渡的范例。内阁通过的国家氢能战略和更新的2050年能源战略，展示了阿联酋致力于可持续能源生产的决心，计划到2030年前为就业市场提供5万个新的绿色就业岗位，确保经济的可持续增长。

(责编：燕勐、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部