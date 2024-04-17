人民网里约热内卢4月15日电 （记者陈海琪）当地时间4月15日，广东—巴西经贸合作推介会在巴西里约热内卢举行。广东海外联谊会会长王瑞军、巴西里约州能源和海洋经济部国务秘书费利佩·佩肖托出席活动并致辞。前巴西驻华大使、中国巴西企业家委员会主席路易斯·内维斯，中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀，广东海外联谊会、广东省工商业联合会（总商会）和广东省外事办公室代表，巴西里约州政府代表，粤巴两地知名企业家及重要工商社团代表约120人参会。

王瑞军对出席推介会的嘉宾表示热烈欢迎，向关心支持广东和粤港澳大湾区建设的各界朋友表示衷心感谢。王瑞军介绍，粤港澳大湾区发展规划纲要实施以来，经济总量从2017年的10.2万亿元增长到去年超14万亿元，与日本东京湾区的经济总量旗鼓相当，位居世界四大湾区前列。王瑞军强调，粤港澳大湾区发展态势良好、趋势向好，稳的基础更加牢固，进的动能逐步增强，欢迎各界人士前来共享政策红利，选择大湾区、扎根大湾区、深耕大湾区。

广东海外联谊会会长王瑞军在推介会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

佩肖托表示里约热内卢是巴西的商业中心之一，也是与中国长期保持密切合作的地区。里约拥有优良的港口条件和丰富的油气资源，近年来正积极推动能源转型，欢迎各方参与里约的能源开发，相信在这个领域里的合作将带来丰硕的成果。

巴西里约州能源和海洋经济部国务秘书费利佩·佩肖托在推介会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

随后，广东省总商会秘书长关向明与里约州经济发展、工业、贸易、服务厅国务秘书维尼休斯·法拉赫分别对粤港澳大湾区和里约州的投资营商环境进行了全方位的介绍。中国华大集团首席执行官尹烨、巴西阿苏港董事长霍杰罗分别分享了企业投资巴西和投资中国的成功案例。

推介会上，主办方遴选了7个项目，组织了现场签约。

此次推介会由广东海外联谊会和广东省工商业联合会（总商会）联合举办，明阳集团承办。

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