人民网巴黎4月16日电 （记者于超凡）“中国欢迎你”宣发活动启动仪式16日在法国巴黎启动。在中国驻法国大使馆的支持下，相关企业联合中国驻巴黎旅游办事处将在法国巴黎举办“中国欢迎你”车体宣发活动。

在为期60天的时间内，约百辆复古出租车将携带“你好！中国”国家旅游形象标识、“中国欢迎你”活动口号穿梭于巴黎核心城区，向法国民众传递欢迎讯息。

中国驻法国大使馆陈力公使在致辞中表示，“中国欢迎你”车体宣发活动以别出心裁的方式展示中法标志性文化元素，相信未来两个月，这些辨识度极高的车辆必将成为巴黎街头一条靓丽的风景线。希望中法双方在未来继续紧密合作，携手推动中法文旅年活动再掀新高潮，为两国建交60周年营造良好氛围。

法国旅游发展署主席曼泰表示，今年是中法建交60周年暨文化旅游年，许多精彩活动得以在中法两国举办。法国非常重视中国游客，同时也对中国面向法国游客采取的一系列包括免签政策在内的便利措施表示感谢。中国同时也是深受法国游客喜爱的旅游目的地，期待中法双方未来文化和旅游领域开展更加深入的合作。

在陈力公使和曼泰主席的见证下，中国驻巴黎旅游办事处与中国工商银行巴黎分行签署了合作协议，该协议旨在整合两家机构资源，开展文化和旅游项目合作，进一步深化中法文化和旅游交流，为促进中法人民交往和友谊作出贡献。

启动仪式播放了由中国驻巴黎旅游办事处策划、制作的活动宣传片。宣传片将携带“你好！中国”国家旅游形象标识和“中国欢迎你”口号的复古出租车穿梭在巴黎的画面与中国城市景观、自然风光与文化符号巧妙地融合在一起，以“千里之行，始于足下”成语画面收尾，表达了希望邀请更多法国民众来华旅游的热切期待。

中国驻法国大使馆陈力公使、法国旅游发展署主席曼泰、法国前旅游部部长诺维利等嘉宾出席活动，中法两国文化和旅游界代表、中资企业和媒体代表等约200人出席活动。

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