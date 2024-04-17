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竹内亮新版纪录片《再会长江》在日本上映反响热烈

2024年04月17日08:37 | 来源：新华网
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　　新华网东京4月16日电（记者 胡晓格）日本纪录片导演竹内亮的纪录片剧场版《再会长江》鉴赏交流会15日在东京举行。

　　4月15日，与会嘉宾在纪录片《再会长江》鉴赏交流会现场合影留念。（日本云南联谊协会供图）

　　该鉴赏交流会由日本云南联谊协会主办，吸引百余名中日友人参加。从本月12日起，该片在日本大阪、名古屋、福冈等地同时上映，截至目前，该片位列日本文艺片票房排行榜第二名，且热度持续走高。

　　该片不仅呈现了长江沿岸6300多公里的雄伟自然景观，还通过讲述沿岸民众近十年来的生活变化，展现了中国经济的飞速发展和中国普通百姓的真实生活。

　　中国驻日本大使馆公使杨宇在致辞中表示，相信《再会长江》将为日本各界人士和旅日侨胞了解新时代中国发展变迁提供全新视角。

　　提及拍摄长江的初衷，竹内亮对记者说：“我住在南京，每天上班路上都会看到长江，也时常带着孩子到长江沿岸的公园玩耍，逐渐对长江产生了爱恋之情，对长江的理解也逐步加深了。”

　　在交流会上，影片中实现了人生巨变的藏族女孩仁青茨姆也来到了现场，引得观众争相合影留念。一位专程从横滨赶来的日本观众是竹内亮的忠实粉丝，“十年间，茨姆已经从在景区抱着小羊和游客合影留念的小姑娘变成了干练的民宿店老板，看了非常感动。”他说，这部影片体现了中国百姓的日常生活，在日本上映有助于促进日本民众对中国的理解。

　　观影结束后，日本亚洲共同体文化交流机构理事、东京大学名誉教授刈间文俊评价说，这部纪录片最吸引人的地方在于注重人与人之间的连接。“让日本民众了解到，像茨姆这样为了实现个人梦想不断努力的中国人在中国有很多，其体现的奋斗拼搏精神令人动容。”他说。

(责编：刘叶婷、崔越)

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