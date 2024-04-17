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韩媒：难获在野党认同　新国务总理人选困扰尹锡悦

2024年04月17日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月16日电　韩国国务总理韩德洙因执政党国民力量党国会选举惨败提出辞职后，其继任者人选成为受关注话题。韩国媒体15日报道，随着多名潜在人选遭在野党阵营否定，新任国务总理人选正成为困扰总统尹锡悦的难题。

　　4月10日晚，工作人员在韩国首尔进行计票工作。新华社发（全休相摄）

　　连日来，韩国媒体曝出多名可能被提名为新任国务总理的人选，包括政坛资深人物金汉吉、国民力量党前党鞭朱豪英和前统一部长官权宁世。

　　根据韩国法律，国务总理提名需经国会投票通过。在上周举行的国会选举中，共同民主党为首的在野党阵营夺得300个议席中的192席，进一步扩大了对于执政党的优势，后者仅得108席。在“朝小野大”局面下，尹锡悦提名的国务总理人选需得到在野党阵营部分议员支持才可通过。

　　4月10日，在韩国首尔，韩国最大在野党共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者姚琪琳摄

　　共同民主党党首李在明15日在一场党内会议上对媒体曝出的人选表达否定态度。他说：“看到每一个被提及的人选，我深深担忧总统是否真打算接受国会选举结果反映出的民意。”他强调，尹锡悦应把这次内阁重组视为“反省过去两年施政错误”的机会。

　　2022年5月10日，在韩国首尔，尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社发（李相浩摄）

　　观察人士指出，现阶段媒体曝出的国务总理人选大多是尹锡悦的亲信，而要在国会获得通过，尹锡悦应扩大选择范围，把目光投向更多温和派人士。

　　韩国民意调查机构“真实计量器”15日发布的民意调查结果显示，对尹锡悦执政表现的支持率降至32.6%，较上周下降4.7个百分点，是去年10月以来的最低值；不支持率升至63.6%，较上周上升4.1个百分点。（张旌）

(责编：刘叶婷、崔越)

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