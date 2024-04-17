新华社法兰克福4月15日电（记者单玮怡）德国汽车工业协会主席希尔德加德·米勒近日接受德国媒体采访时说，德国汽车业反对欧盟可能对从中国进口的电动汽车征收额外关税的做法，此举可能引发贸易摩擦，影响欧盟电动化和数字化转型并威胁德国就业。

米勒对《星期日世界报》表示，对中国电动汽车征收额外关税等保护主义措施非但无助于解决德国及欧洲汽车行业面临的挑战，反而会带来贸易摩擦风险。她表示，一旦发生贸易摩擦，欧盟加征的关税可能迅速产生负面影响，拖慢欧盟推广电动汽车和数字化转型的进程。

米勒说，与中国的经贸往来为德国提供了大量就业机会。此外，德国企业转型所依托的大量资金也来自中国这个关键销售市场。她呼吁欧盟与中国展开对话，努力将风险降至最低。

德国汽车工业协会是德国汽车行业组织，目前拥有超过650家会员企业，包括乘用车和商用车的整车制造商，公共汽车、拖车、特殊车身制造商以及零部件企业。

去年10月，欧盟发起了针对中国电动汽车的反补贴调查，目前正在对3家中国企业进行抽样调查。欧盟将根据调查结果决定是否对中国电动汽车征收额外关税。

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