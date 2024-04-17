人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德汽车业：欧盟若对中国电动汽车加征关税将损害自身利益

2024年04月17日08:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社法兰克福4月15日电（记者单玮怡）德国汽车工业协会主席希尔德加德·米勒近日接受德国媒体采访时说，德国汽车业反对欧盟可能对从中国进口的电动汽车征收额外关税的做法，此举可能引发贸易摩擦，影响欧盟电动化和数字化转型并威胁德国就业。

　　米勒对《星期日世界报》表示，对中国电动汽车征收额外关税等保护主义措施非但无助于解决德国及欧洲汽车行业面临的挑战，反而会带来贸易摩擦风险。她表示，一旦发生贸易摩擦，欧盟加征的关税可能迅速产生负面影响，拖慢欧盟推广电动汽车和数字化转型的进程。

　　米勒说，与中国的经贸往来为德国提供了大量就业机会。此外，德国企业转型所依托的大量资金也来自中国这个关键销售市场。她呼吁欧盟与中国展开对话，努力将风险降至最低。

　　德国汽车工业协会是德国汽车行业组织，目前拥有超过650家会员企业，包括乘用车和商用车的整车制造商，公共汽车、拖车、特殊车身制造商以及零部件企业。

　　去年10月，欧盟发起了针对中国电动汽车的反补贴调查，目前正在对3家中国企业进行抽样调查。欧盟将根据调查结果决定是否对中国电动汽车征收额外关税。

(责编：徐祥丽、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部