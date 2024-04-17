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坦桑尼亚外长：坦中友谊将迈向更高水平

2024年04月17日08:27 | 来源：新华网
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　　4月15日，坦桑尼亚外交与东非合作部部长马坎巴在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行的中坦建交60周年招待会现场致辞。新华社发（赫尔曼·埃马纽埃尔摄）

　　新华社达累斯萨拉姆4月15日电（记者华洪立）坦桑尼亚外交与东非合作部部长马坎巴15日说，今年是坦桑尼亚和中国建交60周年，60年来两国关系始终蓬勃发展，坦中友谊将继续发扬光大，迈向更高水平。

　　当天，在坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆，中国驻坦桑尼亚大使馆同坦外交与东非合作部联合举办庆祝中坦建交60周年招待会。

　　马坎巴在招待会上致辞，高度赞扬中国式现代化发展成就及中国在推动全球治理变革方面为世界所作重要贡献。马坎巴表示，60年来坦中关系始终蓬勃发展，全天候友谊持续巩固，双边战略互信不断夯实，各领域务实合作不断深化，坦中关系历经国际风云变幻，始终休戚与共。

　　中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，60年来，两国患难与共、团结互助，秉持政治互信、高层引领，坚持真诚合作、共谋发展，战略协作持续深化，全方位多领域务实合作成果丰硕，民心相通筑牢两国传统友谊，中坦关系一直走在中非合作前列，成为南南合作的典范。

　　与会嘉宾共同观看了由中国驻坦桑尼亚大使馆、新华社达累斯萨拉姆分社以及中铁建工集团有限公司联合主办的中坦建交60周年新华社图片展。

(责编：徐祥丽、崔越)

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