新华社纽约4月16日电 美国大选手记｜特朗普出现在刑事审判被告席上

新华社记者刘亚南

当地时间15日上午10时许，美国前总统特朗普因“封口费”案出现在纽约曼哈顿一个刑事法庭被告席上，由此成为美国史上首位遭遇刑事审判的前总统。

过去一年，特朗普已多次因官司“光顾”位于曼哈顿的法庭。与财务欺诈案和名誉诽谤案这两起民事案件相比，作为刑事案件的“封口费”案给特朗普带来的威胁更大。一旦被定罪，他将面临牢狱之灾。

“封口费”案庭审关注的不是特朗普是否与涉事女演员有婚外情，而是他是否通过伪造公司商业记录向这名女演员支付“封口费”。昔日替特朗普料理难缠事务的律师迈克尔·科恩预计将在庭审中作为关键证人出现，不过科恩将与检方站在一起。

根据纽约法院系统信息，“封口费”一案的审判预计会持续6至8周。除周三外，每个工作日预计都会有庭审，而且特朗普须全程出席。

尽管上周在上诉法庭延迟庭审的三次努力均遭拒绝，但特朗普及其律师团队预计不会放弃“拖”字诀，实际庭审时间可能更久。距今年11月的大选时间已不多，特朗普参加竞选活动的自由度无疑会因庭审而受影响。

特朗普15日在法庭外指责民主党。他说，这一审判是针对他的“政治迫害”。

民调显示，特朗普对现任美国总统拜登的领先优势正在缩小。另有民调显示，一旦特朗普被定罪，他的选票将出现明显流失。可以说，这一审判对今年大选影响不小。

决定特朗普命运的将是一个由12名纽约人组成的陪审团。担心无法得到公正审判，是特朗普方面此前提起上诉的理由之一，这也是舆论关注的话题。遴选陪审员至少持续一周。截至15日庭审结束时，陪审员人选仍未确定。

法庭之外，对于如何看待特朗普的庭审，美国社会舆论呈现出显著的对立。

2023年4月初，特朗普因“封口费”案出庭，在法庭外围和舆论场上引起骚动。与一年前相比，媒体人员受到更严格控制，在法庭一侧公园聚集的政治活动人士有所减少，但仍聚集了不少特朗普的支持者和反对者。他们中既有人手持“特朗普已被定罪”的横幅，也有人高举“特朗普2024拯救美国”的旗帜，更有人对记者高喊“特朗普受到不公正对待”。

来自曼哈顿的史蒂夫·马尔钦斯基所在的公司专门生产带有特朗普竞选标语的吊床和帆布躺椅等。他对记者说，纽约历来是民主党支持者的地盘，预计特朗普会被定罪。即便如此，自己仍会把票投给特朗普。

来自皇后区的马克·莱维特身上挂着特朗普“撒谎”“靠暴力致富”的硬纸板。他告诉记者，相信特朗普会受到公正审判，“共和党本可以推选出更值得尊敬的总统候选人”。

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