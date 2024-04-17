新华社开罗4月16日电（记者李芮）在伊朗袭击以色列，报复以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆领事部门后，美国国会众议院议长迈克·约翰逊15日宣布，众议院将于本周推进一项援助以色列法案的投票表决。

分析人士指出，美国一边摆出努力阻止中东局势升级的姿态，一边继续推动对以色列的军事援助，凸显其虚伪面目。中东当前局势是加沙冲突升级的外溢效应所致，也是美国长期以来对以色列偏袒纵容的结果。

“虚伪和双重标准正在上演”

在伊朗打击以色列的当天，美国总统拜登与以色列总理内塔尼亚胡通电话。美国媒体援引美方高官的话说，拜登在通话中明确表示美方不会参与任何针对伊朗的袭击，并试图说服内塔尼亚胡不要对伊朗采取更大规模的报复行动。

在随后的报道中，美国媒体也在字里行间体现所谓“美国努力防止中东地区局势升级”。

然而事实是，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，美国向以色列输送大量武器弹药，在联合国安理会多次否决呼吁巴以停火的决议草案。国际社会对美国的火上浇油和虚伪双标看得清清楚楚。哥伦比亚总统佩特罗日前在社交媒体上说，美国支持以色列在加沙地带的军事行动已经令全球愤怒。

美国智库昆西治国方略研究所联合创始人特里塔·帕尔西表示，如果有人认为拜登在阻止中东地区跌下悬崖方面有功，那必须要明确是他先将中东地区推向悬崖边缘。“如果拜登一开始就推动加沙地带停火，这些冲突都可以避免。”

目前，拜登政府正在敦促美国国会众议院尽快表决通过一项价值约千亿美元的法案，其中包含向以色列提供更多军援的内容。众议院议长约翰逊表示，他非常清楚“支持以色列的必要性”，将努力推进对以色列的“战时援助”。美国《纽约时报》刊文指出，美国国会两党议员普遍支持向以色列提供军援。

本月初伊朗驻叙利亚使馆遭袭后，俄罗斯起草了一份联合国安理会谴责此次袭击的声明，该声明最终因美国等西方国家的阻挠而未能发表。但在伊朗报复以色列后，美国却称“安理会不能对伊朗的行为置之不理”。

4月14日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会就伊朗袭击以色列举行紧急会议。新华社记者谢锷摄

巴勒斯坦政治分析人士萨米尔·阿纳卜塔维表示，美国长期偏袒以色列，伊朗驻叙使馆遇袭后，美方含糊其辞，不予谴责，还要求伊朗保持克制。美国的虚伪双标是中东地区冲突不断升级的重要原因。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾在联合国安理会就伊朗袭击以色列举行的紧急会议上说：“如果西方使团受到攻击，你们（西方）会毫不犹豫地进行报复，并在本会议厅阐明自己的正确性。因为对你们来说，涉及西方使团和西方公民的一切都是神圣的，理当受到保护……今天，在安理会这里，西方国家的虚伪和双重标准正在上演。”

“毫无道德的纵容”

去年10月以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.3万人死亡、逾7.5万人受伤。埃及阿拉伯发展与战略研究基金会主席萨米尔·拉吉卜指出，巨大的伤亡源于“美国提供的武器弹药和美国毫无道德的纵容”。

长期以来，出于巩固自身在中东地区霸权和美国国内政治的需要，美国历届政府都将以色列视为最重要盟友，强调美以“特殊关系”。美国共和党参议员林赛·格雷厄姆曾称以色列是美国在中东的“耳目”。

在1973年第四次中东战争等军事冲突中，美国都给予以色列无条件的外交偏袒和军事援助。据美国研究机构芝加哥全球事务学会统计，1972年，美国首次在安理会为以色列使用否决权，否决一项呼吁以色列停止侵略黎巴嫩的决议草案。截至2023年年底，美国在安理会总共否决的89项决议草案中有45项涉及以色列，其中有33项关于以色列占领巴勒斯坦领土或对待巴勒斯坦人的方式。

2023年11月3日，在以色列特拉维夫，以色列总理内塔尼亚胡（后排右二）会见到访的美国国务卿布林肯（前排右二）。新华社发（以色列总理办公室供图）

近年来，美国在多项关乎巴以局势稳定的重大问题上倒行逆施。在前总统特朗普执政期间，美国将驻以使馆迁往耶路撒冷，不再认定位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”，并推出漠视“两国方案”的所谓“中东和平新计划”。拜登政府2021年上台后也未有效约束以色列扩建定居点等行为。

伊拉克政治分析人士穆斯塔法·哈利勒表示，美国长期以来在巴以问题上的不公正立场以及在地区推行霸权主义政策是引发新一轮中东紧张局势的根本原因。美国应摈弃霸权主义，推动止战和谈。

美国哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特指出，美国过去数十年对以色列的无条件支持使后者“为所欲为”，这导致以色列国内政治及其对待巴勒斯坦人的方式越来越极端。美国数十年来的中东政策是此轮巴以冲突的重要推手。（参与记者：刘品然、姚兵、冀泽、程帅朋、段敏夫、李军、柳伟建、王卓伦、沙达提）

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