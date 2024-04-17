新华社德黑兰4月16日电（记者沙达提）伊朗总统府16日发表声明说，伊朗总统莱希当天在与俄罗斯总统普京通电话时表示，任何进一步损害伊朗利益的行为都将受到更强烈、更大规模的回应。

莱希说，以色列对伊朗外交使团的袭击公然违反了包括《维也纳外交关系公约》在内的国际规定，是对全球和平的严重威胁。伊朗的反击是根据《联合国宪章》第51条进行的，是一种自卫措施。

声明说，普京在通话中批评了美国和一些西方国家在中东地区局势升级中的行为，强调伊朗是该地区稳定与安全的主要支柱之一。

另据俄总统网站16日发布的消息，普京在通话中表示，希望各方表现出理性克制，避免引发新一轮对抗，给整个地区带来灾难性后果。莱希指出，伊朗的行动“被迫而有限”，伊朗无意让紧张局势进一步升级。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动。伊朗伊斯兰革命卫队14日凌晨发表声明，宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。以色列军方发言人14日说，超过300个无人机和导弹射向以色列，其中“99%”被拦截。

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