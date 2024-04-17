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中方希望利比亚各方继续通过对话推动政治进程取得进展

2024年04月17日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵16日表示，中方希望利比亚各方从维护国家整体利益出发，继续通过对话协商化解分歧，推动政治进程取得进展。

　　戴兵在安理会利比亚问题公开会上说，近期，利比亚各方围绕选举进程持续开展对话，达成不少共识。中方注意到阿盟今年3月在开罗召集利比亚问题会议，推动利有关方面探讨建立技术委员会、组建统一政府等问题。中方支持联合国秘书长利比亚问题特别代表巴蒂利斡旋努力，希望联合国利比亚支助特派团秉持“利人主导、利人所有”原则，为推动对话协商发挥建设性作用。利各方在出席阿盟利比亚问题会议时重申，反对外部势力干涉利政治进程。中方呼吁国际社会倾听利各方呼声和关切，尊重利主权和领土完整，避免强加外部解决方案。中方呼吁外部武装和雇佣兵以平稳有序方式尽快撤离利比亚。

　　戴兵说，非盟利比亚问题高级别委员会积极推动利比亚举办全国和解大会。中方赞赏刚果（布）发挥的重要作用，支持以非洲方式解决非洲问题的努力。中方希望这次会议早日召开，期待利各方以本次会议为契机，推进和平和解进程，凝聚团结统一共识，为利政治过渡和长远发展注入新的动力。

　　戴兵表示，利安全形势依然复杂严峻。近期，的黎波里、扎维耶等地多次爆发冲突，部分武装力量军演战备升级。中方对此表示担忧，呼吁利各方保持克制，在“5+5”联合军事委员会框架内增进沟通互信，化解矛盾分歧，维护来之不易的和平局面。

　　戴兵说，今年3月，利西南部地区乱葬坑发现65具移民尸体。利沿岸近年来也频发难移民惨案，令人痛心。中方敦促有关欧洲国家以开放、包容心态解决难移民问题，保护难移民生命权和人权。国际社会要为利比亚改善难移民管理提供建设性支持，加大人道援助力度。

(责编：徐祥丽、崔越)

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