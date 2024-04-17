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从长远和战略角度看待和发展中德关系（和音）

2024年04月17日06:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　世界越是动荡，双方越要提升两国关系的韧性和活力，坚持中德关系的合作主基调和发展大方向，牢牢把握中德是全方位战略伙伴这一定位    

　　

　　4月16日上午，习近平主席在北京会见德国总理朔尔茨。此次中国之行是朔尔茨总理就任以来第二次访华，朔尔茨总理也是今年首位访华的西方大国领导人。两国领导人就双边关系和共同关心的国际和地区问题交换了意见。习近平主席强调两国要从长远和战略角度看待和发展双边关系，携手为世界注入更多稳定性和确定性，为新形势下推动中德关系取得更大发展、共同维护世界和平与繁荣指明了方向。

　　建交半个多世纪来，中德关系保持高水平发展，双方各层级、各领域交往密切。中国对德政策保持高度稳定性和连贯性，始终视德方为合作共赢的重要伙伴，支持德国在欧洲和全球发挥更加重要的作用。双方成功举办了两国政府磋商以及战略、财金等领域高级别对话，还将举行气候变化和绿色转型对话。相信只要中德坚持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢这一交往成功密码，两国关系必将继续行稳致远。

　　今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年。10年来，尽管国际形势发生很大变化，但中德关系始终稳健发展，各领域合作不断巩固和深化，为两国各自发展提供了动力。历史和事实证明，全方位战略伙伴关系是中德关系的“必选项”、“最优解”。习近平主席强调，世界越是动荡，双方越要提升两国关系的韧性和活力，坚持中德关系的合作主基调和发展大方向，牢牢把握中德是全方位战略伙伴这一定位。朔尔茨总理表示，德方愿同中方继续加强两国关系，深化各领域双边对话与合作，推进教育、文化等领域人文交流。双方增进理解信任、加强对话沟通，有利于共同推动中德全方位战略伙伴关系健康稳定发展。

　　中德两国深度参与对方发展并都从中受益，务实合作始终是中德关系的“底色”。中德互为最重要贸易伙伴之一，德国连续49年是中国在欧洲最大贸易伙伴，中国连续8年是德国全球最大贸易伙伴。德国经济研究所的研究报告显示，2023年德国对华直接投资同比增长4.3%，总额达119亿欧元，创下历史新高。在世界经济复苏乏力、保护主义抬头的背景下，德国对华投资逆势上涨，数千家德国企业和机构活跃在中国市场，再次表明中德互利合作不是“风险”，而是双方关系稳定的保障、开创未来的机遇。无论是机械制造、汽车等传统领域，还是绿色转型、数字化、人工智能等新兴领域，两国都有合作共赢的巨大潜力亟待挖掘。此次访华，朔尔茨总理携德国企业界代表参访了重庆、上海等地，感受中国经济发展近年来取得的巨大成就，表示德方反对保护主义，支持自由贸易。中德双方坚持以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题，多探讨合作，有助于推动两国经贸合作迈上新台阶，为世界经济复苏持续注入增量。

　　中德分别是世界第二、第三大经济体，巩固和发展中德关系的意义超越双边关系范畴，对亚欧大陆乃至整个世界都有重要影响。中德在世界多极化问题上有不少共通之处，且都支持推进全球化和国际合作。习近平主席表示，多极化本质上应该是不同文明、不同制度、不同道路的国家之间相互尊重、和平共处。中德应该独立自主开展多边领域协作，推动国际社会用实际行动更好应对气候变化、发展不平衡、地区冲突等全球性挑战，为世界的平衡稳定作出更多贡献。此次中德领导人在乌克兰危机、巴以冲突等问题上达成共识，有助于为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

　　中德之间没有根本利益冲突，彼此不构成安全威胁。中德合作对双方有利，对世界有利。双方应珍惜和传承两国关系发展的宝贵经验，不断增进理解信任，深化务实合作，为中德全方位战略伙伴关系发展注入新动力，为促进世界和平、稳定、增长作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年04月17日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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