新华社北京4月16日电（记者曹嘉玥、许可）外交部发言人林剑16日下午在例行记者会上就习近平主席会见德国总理朔尔茨应询进一步介绍了有关情况。

“今天上午，习近平主席在北京会见了德国总理朔尔茨，两国领导人就共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方在乌克兰危机、巴以冲突等问题上达成了共识。”林剑说。

林剑表示，在乌克兰危机问题上，中德致力于遵守《联合国宪章》的宗旨和原则，包括维护主权和领土完整。此系可持续安全架构的必要基础，应得到尊重。中德鼓励和支持为在乌克兰达成和平寻求政治解决的努力，愿就瑞士举办高级别会议以及未来其他相关国际和会继续保持密切积极沟通。中德共同呼吁：反对使用或威胁使用核武器；反对攻击核电站等和平核设施；妥善解决国际粮食安全问题，为确保世界粮食安全作出贡献，不能阻碍粮食生产和出口；遵守国际人道法，保护平民，尽早相互释放战俘并尊重战俘的基本权利。

林剑表示，在巴以冲突问题上，中德对加沙地带人员严峻的人道形势及地区局势进一步升级的危险感到担忧。中德共同呼吁：保证加沙地带无障碍、可持续的人道主义准入，支持联合国及其近东巴勒斯坦难民救济和工程处在人道救援方面发挥协调作用；落实联合国安理会第2728号决议；落实“两国方案”，认为此系实现以色列人和巴勒斯坦人持久安全与和平的唯一选择；依据国际法共同维护贸易航行安全，尤其是在红海水域。

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