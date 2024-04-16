新华社北京4月16日电（记者曹嘉玥）针对英国政府日前发布所谓“香港问题半年报告”，对香港事务说三道四，外交部发言人林剑16日在例行记者会上表示，中方正告英方停止干涉中国内政，停止包庇纵容破坏中国国家安全的罪犯和乱港分子。

“英方所谓报告罔顾事实、颠倒是非，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法原则和国际关系基本准则，中方对此强烈不满、坚决反对。”林剑说。

林剑表示，香港回归以来，中国政府全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。香港国安法和香港国安条例的制定实施，构筑起国家安全的坚实屏障。在国安法律护航下，香港居民依法享有的各项权利与自由得到更好保障，获得感、幸福感、安全感不断提升，香港迎来全力发展经济的最好时期，香港国际金融、航运、贸易中心地位更加稳固，发展前景更加光明。

“香港事务纯属中国内政。我们正告英方要尊重香港已经回归中国近27年的基本事实，停止干涉中国内政，停止包庇纵容破坏中国国家安全的罪犯和乱港分子。”林剑说。

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