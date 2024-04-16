人民网伦敦4月15日电 （余颖）4月15日下午，贵州省高校代表团一行赴伦敦城市大学访问并座谈交流，贵州大学、贵州中医药大学分别与伦敦城市大学签署合作备忘录，共促教育国际化。

贵州省委常委、省委宣传部长、省委教育工委书记卢雍政在致辞中指出，伦敦城市大学历史悠久、享有盛誉，在人才培养、科学研究等方面取得了卓越成就，相信通过此次访问能够进一步加强双方在教育文化领域的交流与合作，共同推动中英关系不断向前发展。贵州高校与英国多所知名大学建立了友好的合作关系，开展了合作办学、联合培养、科研合作等一系列富有成效的活动。这些合作不仅为贵州高等教育注入了新的活力，也为我们培养了一批具有国际视野和创新精神的人才。他表示，邀请城市大学去贵州感受贵州风姿、风韵、风味、风情。

签署合作备忘录现场。人民网 郭锦标摄

伦敦城市大学加里·戴维斯副校长对贵州高校代表团一行的到来表示热烈的欢迎，他表示，通过有意义的合作伙伴关系和交流，我们有机会拓宽视野丰富、学术探索，并激励下一代全球公民，伦敦城市大学以其多元和包容的社区而自豪，学校乐于参与跨文化对话和交流，只有通过理解和合作，我们才能应对当今世界面临的挑战，此次访问将为我们之间开展富有成效的合作铺平道路，欢迎更多来自贵州各所大学的同学来伦敦城市大学学习和交流。

签署合作备忘录现场。人民网 郭锦标摄

活动上，贵州大学、贵州中医药大学分别与伦敦城市大学签署合作备忘录，双方将在已有交流基础上通过多层次、宽领域的深度合作，促进两校教学、科研发展及国际化人才培养，为双方在教育发展中注入新动力。贵州中医药大学副校长周英在发言中介绍学校中医药文化的国际交流合作成绩，希望与伦敦城市大学在师生互访、联合培养、课程对接以及学术交流等方面开展务实合作，为学子提供更加多元化的学习路径，共同探索出更多有益于人类健康和教育发展的新途径。

贵州省高校代表团一行赴伦敦城市大学访问现场。人民网 郭锦标摄

贵州省高校代表团一行赴伦敦城市大学访问现场。人民网 郭锦标摄

(责编：燕勐、张悦)