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泰国中华文化促进会成立仪式暨首届泰国中华文化论坛举行

2024年04月16日13:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月15日电 （记者白元琪）泰国中华文化促进会4月15日在北柳府举行第一届理事会就职典礼，随后举行首届泰国中华文化论坛。

就任泰国中华文化促进会主席的泰国前国会主席、前副总理颇钦·蓬拉军表示，历史上泰中两国的文化交流丰富而多层次，泰国中华文化促进会的成立，是泰中两国文化协同发展的一个重要标志，将吸引更多人士一起弘扬中华文化，促进人类的共同进步。他说，在一个经常被边界、意识形态和纷争划分的领域中，文化外交是希望的灯塔，“它重新确认了人类联系和共享精神的持久力量”。

泰国前国会主席颇钦(中)就任泰国中华文化促进会主席与第一届理事会合影。曙光摄

泰国前国会主席颇钦(中)就任泰国中华文化促进会主席与第一届理事会合影。曙光摄

泰国中华文化促进会是经泰国政府批准成立的非营利性组织，由热心传承和推广中华文化的个人和单位自愿结成，其宗旨是弘扬中华文化，促进国际交流。

在随后举行的首届泰国中华文化论坛上，颇钦主席、中华文化促进会驻会副主席陈钢、泰国朱拉隆功大学孔子学院高级顾问傅增有、泰国华文教师公会副主席黄淑环等嘉宾先后发言，畅谈泰中文化交流的历史和现实意义，为泰中文化交流和发展出谋献策。

首届泰国中华文化论坛现场。曙光摄

首届泰国中华文化论坛现场。曙光摄

据泰国中华文化促进会创会会长、常务副主席赵京辉介绍，接下来该会将开展“小而美”的系列活动，做深做实泰中文化交流互鉴，迎接明年泰中建交50周年。(完)

(责编：燕勐、张悦)

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