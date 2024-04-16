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第六届巴西中资企业人才招聘会在圣保罗举办

2024年04月16日10:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月13日电 （记者陈海琪）当地时间，4月13日，30多家中资企业参加的第六届巴西中资企业人才招聘会在圣保罗举行，招聘会提供了300多个就业岗位，吸引了超过1500名应聘者。

中国驻圣保罗总领事余鹏在开幕式上表示，参加此次招聘会的中资企业既有传统行业巨头，也有制造业能手，还有运输物流领军者，更有新业态明星，充分体现了中资企业全方位深耕巴西市场的积极态势，反映出中国投资者对巴西市场发展前景充满信心，预示着中巴经贸务实合作将有更多更大作为。

第六届巴西中资企业人才招聘会现场人头攒动。巴西圣保罗州立大学孔子学院

第六届巴西中资企业人才招聘会现场人头攒动。巴西圣保罗州立大学孔子学院

巴西中资企业协会会长张广华表示，招聘会既为中资企业聘用当地人才提供了有效平台，也向巴西社会彰显了中资企业解决当地就业的良好形象，提升了企业知名度和认可度，获得中资企业和巴西社会的普遍好评。

圣保罗市国际关系局局长奥尔多·雷贝罗表达了对此次招聘会的支持与期待，希望招聘会能为巴西经济发展带来新机遇。

圣保罗投促局代表蒂亚戈·卡马戈表示，希望通过本次招聘会，更多巴西人才能够加入到巴西中资企业大家庭中来，共同推动中巴两国的商业友好合作。

圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·安东尼奥·保利诺强调，本届招聘会体现了中资企业对巴西社会和经济的贡献，特别是巴西“再工业化”进程的贡献。

中国贸促会驻巴西代表处总代表郭英会表示，举办第六届巴西中资企业人才招聘会，对于促进中巴两国经济合作以及提升中资企业在巴形象将产生积极意义，更有助于深化两国之间的友好合作关系。

首届巴西中资企业人才招聘会于2016年5月在圣保罗市举办。与往届招聘会相比，今年的招聘会规模显著扩大，并对形式进行了创新，增加了开幕式和企业宣讲环节。参加招聘会的中资企业表示，今年的招聘会场面十分热闹，仅一小时就收到了几十份简历，其中近一半的应聘者符合双方预期。

此次招聘会由巴西圣保罗州立大学孔子学院、巴西中资企业协会和巴西咨询服务机构祎思集团联合举办。

(责编：燕勐、张悦)

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