新华社巴拿马城4月14日电（记者陈昊佺 王植樱）太子港消息：据海地媒体14日报道，负责组成过渡总统委员会的多个海地政党和民间组织13日发表联合声明，反对政府早前发布的正式成立过渡总统委员会的法令。

声明指责过渡总统委员会成立法令违背了各方早前达成的政治共识，要求政府公布此前关于成立该委员会的多方政治协议内容。

海地政府12日发布法令，宣布正式成立过渡总统委员会。法令规定委员会由7名投票成员和2名无投票权观察员组成，其中投票成员主要为海地各政党代表，观察员在民间组织和宗教界人士中产生，但并未明确具体成员名单。

法令规定，过渡总统委员会在民选总统就职前的过渡期内暂时行使特定总统权力，而民选总统最晚应在2026年2月7日前就职。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会动荡。

海地安全局势近来持续恶化。自今年2月29日起，多个黑帮组织在首都太子港袭击公共设施，要求总理阿里埃尔·亨利下台。亨利3月11日宣布，海地政府将在过渡总统委员会成立后辞职。

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