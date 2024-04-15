4月14日，乌兹别克斯坦小伙阿森贝克在第四届中国国际消费品博览会上整理展台产品。新华社记者 程潇 摄

新华社海口4月15日电（记者程潇、周慧敏、罗江）中亚风情浓郁的手工制作围巾、披肩，色彩斑斓的手绣桌旗和手绘陶瓷……在第四届中国国际消费品博览会上，一家乌兹别克斯坦的展台吸引着观众驻足。

“这些都是乌兹别克斯坦的传统手工艺品，每一件产品上的图案都是独一无二的。”乌兹别克斯坦小伙阿森贝克用一口流利的汉语向客商介绍展台上的产品。

4月14日，乌兹别克斯坦小伙阿森贝克在第四届中国国际消费品博览会上向中国客商介绍乌兹别克斯坦产品。新华社记者 程潇 摄

阿森贝克是阿夕娅国际贸易有限公司市场部经理，这是公司第一次参加消博会。他告诉记者，之前递交过消博会参展的申请，但“一位难求”，今年终于有机会参加，为此他已等待了三年。

“在消博会上我们可以与中国消费者当面沟通，让他们更加直观地了解我们的产品，我们也能够了解中国市场的动向。在这里我们找到了打开中国市场的金钥匙！”这位消博会的“新朋友”对此次“消博首秀”信心满满。

据介绍，阿夕娅国际贸易有限公司是一家销售乌兹别克斯坦传统手工艺品的公司，目前在北京、上海、杭州开设了分店。

“我们聘请了乌兹别克斯坦当地的手工师傅，每一个图案都由他们精心设计，希望中国朋友能通过这些产品感受到我们国家文化的魅力。”阿森贝克向客商展示陶瓷盘背后的设计者签名。

第四届消博会于13日至18日在海南省举行。开展第一天，阿森贝克带来的展品就受到客商关注。展台前几位客商围在一起，饶有兴致地向阿森贝克询问产品的样式。

“没想到第一天就有这么多客商光顾我们的展台，消博会让更多中国消费者了解我们国家的传统工艺品，这一趟真的值了！”阿森贝克一边打包客户订购的产品样品一边说，“我们谈得非常愉快，彼此留了联系方式，已经达成初步合作意向。”

除了线下参展，阿森贝克还积极探索产品销售的新模式。结合自己所学的电子商务专业，阿森贝克入驻中国社交媒体平台，积极尝试带货直播。

“平时我还会拍摄和发布产品的视频，希望借助中国电商平台让更多人了解到我们的产品。”阿森贝克向记者展示公司在中国社交媒体平台上开设的账号，他对中乌两国经贸合作充满信心。

资料显示，2023年中乌双边贸易额突破100亿美元。中乌双方欢迎这一积极态势，并商定推动贸易平衡发展，早日实现将双边贸易规模提升至200亿美元的目标。

在阿森贝克看来，消博会提供了与中国客商建立友谊的桥梁，既让国外展商了解中国消费市场巨大潜力，也让中国消费者看到包括乌兹别克斯坦在内的世界多国优质产品。

“不仅下一届要来，我们以后每届都要来！”阿森贝克说，“中国市场拥有巨大潜力和无限机遇，我们不能错过。”

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