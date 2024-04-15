人民网巴黎4月14日电 （记者尚凯元）当地时间12日，法国国家图书馆收到了来自北京市文联代表团的礼物——《老舍全集》以及当代北京文学优秀作品。诗人、学者臧棣、树才，老舍文学院专业作家宁肯、石一枫、文珍进行了签名赠书，法国国家图书馆文学文化艺术部国际文学中心主任达米安·查塔尼翁（Damien Chatagnon）等代表图书馆接受了捐赠。

捐赠活动在法国国家图书馆的弗朗索瓦—密特朗图书馆（新馆）举办。北京市文联党组书记、常务副主席陈宁表示，此次捐赠的作品代表了现当代北京乃至中国文学的水平，体现了中国作家的气质和追求。希望通过捐赠，让更多的法国读者阅读进而喜爱中国文学，更希望能成为中法两国友谊生动、持久的见证。

查塔尼翁表示，中法人文交流自康熙、路易十四时代开始，19世纪法国汉学开始兴盛，20世纪以来法国对中国文学、哲学的理解不断深入。法国国家图书馆中文部自成立以来，始终致力于发掘现当代最优秀的中国文学作品，相信这批赠书会进一步打开在法领略中国文化的窗口，成为法国读者了解中国现当代文学的重要资料。

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