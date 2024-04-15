人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国国家图书馆接受北京作家作品捐赠

2024年04月15日09:57 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴黎4月14日电 （记者尚凯元）当地时间12日，法国国家图书馆收到了来自北京市文联代表团的礼物——《老舍全集》以及当代北京文学优秀作品。诗人、学者臧棣、树才，老舍文学院专业作家宁肯、石一枫、文珍进行了签名赠书，法国国家图书馆文学文化艺术部国际文学中心主任达米安·查塔尼翁（Damien Chatagnon）等代表图书馆接受了捐赠。

捐赠活动在法国国家图书馆的弗朗索瓦—密特朗图书馆（新馆）举办。北京市文联党组书记、常务副主席陈宁表示，此次捐赠的作品代表了现当代北京乃至中国文学的水平，体现了中国作家的气质和追求。希望通过捐赠，让更多的法国读者阅读进而喜爱中国文学，更希望能成为中法两国友谊生动、持久的见证。

查塔尼翁表示，中法人文交流自康熙、路易十四时代开始，19世纪法国汉学开始兴盛，20世纪以来法国对中国文学、哲学的理解不断深入。法国国家图书馆中文部自成立以来，始终致力于发掘现当代最优秀的中国文学作品，相信这批赠书会进一步打开在法领略中国文化的窗口，成为法国读者了解中国现当代文学的重要资料。

(责编：燕勐、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部