人民网罗马4月14日电 （记者谢亚宏）为进一步推进中医药赋能当地卫生健康领域发展，4月11日，中国（江苏）第19期援马耳他医疗队在地中海地区中医中心接待了马耳他罕见病联盟主席米歇尔·穆斯卡特一行，双方就进一步发挥中医在罕见病防治应用等领域的作用交换意见并达成共识。

会上，穆斯卡特表示地中海地区中医中心与马耳他罕见病联盟的合作卓有成效，希望中医中心在为罕见病患者提供中医诊疗以及在提升罕见病患者及其家庭成员的生活质量和提高医护人员及公众对罕见病患者的关注程度方面持续发挥积极作用。

医疗队队长冯骅对穆斯卡特一行来访表示热烈欢迎。她表示，中医治疗罕见病具有独特的优势，通过合理的辨证论治、适宜的中医技术，可以有效改善罕见病患者不适症状，提升患者生活质量。

双方同意将继续扩大中医适用的罕见病病种类名录，为更多罕见病联盟患者提供更加方便、高效、安全的中医诊疗服务。同时通过开展中医讲座、义诊等形式向罕见病患者、患者照料者及联盟其他工作人员广泛普及中医效用，持续推广中医在罕见病领域的影响力。

2022年9月地中海地区中医中心与马耳他罕见病联盟签署了谅解备忘录，正式开展中医双方在罕见病领域的医疗合作。截至目前，已有近百名该联盟的患者在中医中心接受了中医治疗。

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