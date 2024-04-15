人民网罗马4月14日电 （记者谢亚宏）由教育部中外语言交流合作中心主办，厦门大学承办的2024“汉语桥”马耳他大学孔子学院教育工作者访华团近日吸引了14名来自马耳他的小学、中学和大学的老师参加。

在马耳他大学孔院中方院长聂爱霞的带领下，访问团通过参与厦门市音乐学校和厦门市第九中学的互动式课程和丰富多彩的国画、民乐、舞龙等中国文化体验活动。此外还参访了厦门大学，感受了闽南风情，前往北京参访了北京外国语大学，他们深深感受到南北方在语言、饮食、建筑、风俗等方面的差异，让他们更加深刻地体会到中国的博大精深。

马耳他大学孔子学院外方院长丹尼斯·米兹说：“这次中国之旅对团组每一位成员来说都是一次非常好的经历，我们喜欢在中国的每一分钟。”

马耳他大学孔子学院中方院长聂爱霞认为此次访华之旅不仅让马耳他教育工作者们对当代的中国有了更全面、立体的感受，也为中马教育交流与合作注入了新的活力。相信在双方共同努力下，中马两国的教育合作将迎来更加美好的未来。

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